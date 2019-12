La Junta destaca su trabajo para proteger el yacimiento megalítico de Ayamonte y Villablanca (Huelva)

Publicado 19/12/2019 15:40:53 CET

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha asegurado este jueves que su departamento "está trabajando y adoptando" medidas para la protección del yacimiento megalítico, el cual fue encontrado en la finca 'La Torre' y 'La Janera' en Ayamonte y Villablanca (Huelva).

Así lo ha puesto de manifiesto en el Parlamento andaluz la consejera, en respuesta a la pregunta formulada por la parlamentaria socialista Manuela Serrano sobre las medidas emprendidas por la Consejería para proteger el yacimiento.

"Estamos tomando medidas para garantizar que lo que no se hizo en la anterior etapa no suponga un daño irreparable para el patrimonio onubense", ha enfatizado Del Pozo, que ha agradecido el interés "ahora" de los socialistas por este yacimiento. No obstante, ha criticado que "no lo tuvieran igual" anteriormente cuando el PSOE estaba al frente de la administración regional y "decidieron dejar sin protección más de 600 hectáreas".

Asimismo, ha remarcado que la zona estaba "absolutamente desprotegida" cuando asumió la Consejería de Cultura, "pese a que ya existía una evidencia técnica" de la relevancia del hallazgo. "Estamos protegiéndolo y seguimos adoptando medidas", ha proseguido la consejera, que ha indicado que van a impulsar la investigación a este respecto para "hacer lo que los expertos proponen y que la anterior administración no hizo".

Por su parte, Serrano ha recordado que, como consecuencia de los movimientos de tierra para la puesta en regadíos de dos fincas, apareció este yacimiento, del que ha destacado su contenido e importancia.

Igualmente, la parlamentaria socialista ha hecho hincapié en que en 2018 la anterior Delegación de Cultura en Huelva consideró que era un yacimiento "de valor incalculable", de manera que tomó medidas al respecto. Serrano ha indicado que se encargó un estudio y la memoria final "llegó en agosto" cuando Del Pozo era ya consejera, toda vez que ha enfatizado que Cultura, bajo gobierno socialista, paralizó cualquier actividad agrícola para evitar daños y autorizó la actividad arqueológica de forma preventiva.

Además, ha destacado el interés del Consistorio de Ayamonte de poner en valor el yacimiento, pero el delegado de Cultura en Huelva, José Manuel Correa, "no quiere reunirse" con la alcaldesa ayamontino, Natalia Santos, según ha comentado. Por todo ello, ha insistido en la necesidad de conocer las medidas y acciones que contempla la Junta para proteger el enclave.