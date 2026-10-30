La Junta destina en Huelva para 2027 seis millones para renaturalización de Doñana y 7,7 para el Banco de España

Archivo - Banco de España en Huelva, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 contempla una inversión total de 419,8 millones de euros para la provincia de Huelva, en los que sobresalen partidas como los seis millones de euros destinados a la renaturalización de superficies dentro del Protocolo Doñana o los más de 7,7 millones de euros consignados para la reconversión del histórico edificio del Banco de España como espacio cultural.

Según se desprende de la documentación presupuestaria, consultada por Europa Press, en materia medioambiental, a los seis millones del Protocolo Doñana se suman dos millones para el Corredor Plan Corona Norte, cinco millones en Red Natura 2000, tres millones para Parques Nacionales, además de fondos para prevención de incendios y la recuperación de áreas afectadas como la de Niebla.

Según señala la Junta en la documentación del proyecto del presupuesto, en línea con los principios establecidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, la protección del patrimonio natural "debe compatibilizarse con el aprovechamiento ordenado y sostenible" de los recursos, de manera que "sus beneficios reviertan también en los municipios y comunidades vinculados a estos espacios".

Por ello, proseguirán las actuaciones para la conservación y mejora del entorno del Espacio Natural de Doñana, vinculadas al Acuerdo de Doñana, destacando el "esfuerzo autofinanciado" para crear una ayuda para la renaturalización y restauración forestal de superficies dedicadas a la producción agraria en el ámbito del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana --Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, en Huelva--.

Esto seis millones se suman a los 28,5 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y forman parte del acuerdo entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía dentro del Marco de Actuaciones para Doñana.

De otro lado, en el apartado cultural, destaca la rehabilitación del histórico edificio del Banco de España de Huelva para su conversión en espacio cultural como museo, que centraliza una asignación superior a 6,8 millones, sumada a una línea complementaria de adecuación de 855.768 euros, alcanzando una partida conjunta de más de 7,7 millones. Señala la Junta que el proyecto está aprobado está prevista la adjudicación e inicio del contrato de obras de terminación del edificio.

Por su parte, la intervención integral y adecuación de la sede administrativa de la plaza de La Constitución --antiguo edificio de Hacienda-- cuenta con 6,6 millones de euros. En patrimonio histórico figuran 704.100 euros para el programa transfronterizo Fortificaciones de Frontera (Fortours IV).

A su vez, el Parque Científico y Tecnológico de Huelva recibe 642.718 euros para la puesta en servicio del Edificio 7000 --590.418 euros de obra y 52.300 euros para redacción técnica--.

En investigación ambiental aplicada, la Junta prevé convenios para la remediación de drenajes ácidos de minas con la Universidad de Huelva --con 321.885 euros-- y con el consorcio de infraestructura europea LifeWatch ERIC --con 1,7 millones de euros--.

El respaldo al tejido productivo agrario, ganadero y pesquero cuenta con dotaciones tanto en modernización como en relevo generacional. En agricultura, la línea de ayudas a la instalación de jóvenes agricultores cuenta con 7,3 millones. A ello se añaden dos millones de euros para modernización y obras de regadío en el marco del Pepac.

En el sector pesquero, se consignan 784.237 euros para infraestructuras de vigilancia y calidad, integrando la creación del Centro Andaluz de Control de Pesca --un total de 415.248 euros-- y la adecuación del Centro Andaluz de Control y Calidad de los Recursos Pesqueros --con 368.989 euros--. Asimismo, se presupuestan 1,8 millones de euros en comercialización y transformación de productos pesqueros, entre otros.