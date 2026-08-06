El incendio de Niebla (Huelva) entra en fase de emergencia y obliga al alejamiento preventivo de dos aldeas

NIEBLA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha elevado este jueves, sobre las 19,33 horas, el incendio forestal declarado durante la tarde en el paraje Raboconejo, en Niebla (Huelva), a fase de emergencia, situación operativa 1, debido a la evolución del fuego. Asimismo, se ha ordenado el alejamiento preventivo de los habitantes de las aldeas de Raboconejo y Caballón.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', el consejero ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha pedido a la población que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Entre las principales recomendaciones, ha instado a cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en las viviendas, no acercarse a la zona del incendio y dejar trabajar a los operativos, además de atender las instrucciones de las autoridades.

El incendio se ha originado en las cercanías de la carretera HU-3106, en torno al kilómetro 13, según expone el 112 en una nota. A las 18,34 horas se ha atendido en el Cecem112 el primero de numerosos avisos que alertaban de la presencia de un incendio que se aproximaba a las casas y que ha originado avisos desde distintos puntos de la provincia como Valverde, Beas, Zalamea y La Granada de Riotinto.

La dirección de la emergencia ha ordenado el alejamiento preventivo de las aldeas de RaboConejo y Caballón. Asimismo, se ha ordenado el corte de la carretera Hu-3106 de La Florida a Niebla.

El centro coordinador ha movilizado al Centro Operativo Provincial de Huelva (COP) de EMA Infoca, a los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, a la Guardia Civil y a su Subsector de Tráfico, a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

Tras la retirada de los medios aéreos ante el ocaso, las labores de extinción continúan con la intervención de 110 efectivos terrestres, apoyados por diez autobombas, tres buldóceres y una Unidad Médica.