La Junta espera poder recuperar "próximamente" Isla Saltés (Huelva) para "poner en valor" su yacimiento

HUELVA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Pedro Yórquez, ha señalado que la Junta de Andalucía trabaja "con ahínco" para recuperar de forma "próxima" Isla Saltés --pequeña isla fluvial situada en la ría de Huelva, entre Huelva y Punta Umbría, dentro del término municipal de la capital y peteneciente a Marismas del Odiel--, actualmente en manos privadas tras su venta en 2006--, para poner en valor su yacimiento histórico para la ciudadanía.

Así lo ha manifestado Yórquez a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en la que ha subrayado que en Isla Saltés "confluyen tanto los aspectos de valor ambiental como el cultural", destacando que fue una ciudad que "llegó a albergar hasta 10.000 habitantes, con lo cual nos podemos hacer una idea de lo que hay bajo sus tierras".

En este punto, ha remarcado que una vez adquirido nuevamente, "habrá que compatibilizar la conservación del espacio", ya que es un paraje natural Reserva de la Biosfera, así como el espacio cultural. En este punto, ha reiterado que la Junta esta "muy próxima a ponerlo a disposición del público".

"No me atrevo a aventurar cuando será, lo que sí puedo adelantar es que por parte de la Junta de Andalucía hay, no muchísimo sino todo el interés que se puede tener lo tenemos y estamos en una fase ya muy próxima a poder ponerla a disposición de la ciudadanía", ha dicho antes de explicar que, "en cuanto a la conservación de los valores ecológicos, la Junta tiene las competencias absolutas".