Andalucía culpa al Gobierno de la huelga indefinida de jueces y fiscales: "Están reventando la justicia en España"

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha reprochado este lunes al Gobierno de la Nación el anuncio de jueces y fiscales de iniciar una huelga indefinida a partir del día 16 de mayo al esgrimir que "evidencia la incapacidad del Gobierno de Sánchez" por cuanto ha sostenido que "todo lo que no sea demagogia se le escapa de las manos".

En declaraciones a los medios de comunicación durante un visita a los juzgados de La Palma del Condado (Huelva), Nieto ha indicado que este paro "me temía que iba a ocurrir" tras poner de manifiesto que era una consecuencia previsible "cuando se gestiona tan mal, se actúa tan de espaldas, se ningunea a las personas que plantean unas necesidades, cuando no te escuchan es una posición firme que es la huelga".

El responsable de las competencias de Justicia en el Gobierno andaluz, quien ha reconocido que "la huelga no me gusta" y que se trataría de la segunda en el ámbito de los operadores jurídicos tras la que mantuvieron los letrados de la Administración de Justicia, ha explicado que "tratamos de defender a los letrados, a los funcionarios", para argumentar seguidamente que "me preocupa mucho qué necesitan los ciudadanos, los justiciables".

Nieto ha proseguido sus recriminaciones hacia el Gobierno para apuntar sobre su gestión que "en escuchar a la gente son unos auténticos negados" y lamentar entonces que "están quebrando, reventando la justicia en España" y augurar "unas consecuencias que me temo no van a ser positivas".

Tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han anunciado este lunes su intención de convocar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo ante la "falta de propuesta concretas" y de "verdadero propósito de negociar" de los ministerios de Justicia y Hacienda para mejorar sus salarios y reducir la carga de trabajo.

Así lo han dado a conocer en un comunicado la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

También suscriben el comunicado Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, pero aunque afirman compartir el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el "estancamiento actual" del sistema judicial, consideran "oportuno" esperar a conocer lo que pueda plantear Hacienda en la reunión de la Mesa de Retribuciones prevista para el 3 de mayo. Ambas organizaciones progresistas no renuncian a sumarse a la convocatoria de huelga en función del resultado de esa reunión.