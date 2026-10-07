La Junta valora en 10 millones las inversiones de emergencias por el incendio de Niebla y evalúa daños en Los Gallardos

Archivo - Entorno desolado por el incendio de Niebla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha informado este miércoles de que el plan global de actuaciones de emergencia hidrológico-forestal para la recuperación de las zonas afectadas por el incendio forestal de Niebla (Huelva) supondrá una inversión estimada de diez millones de euros.

Así lo ha indicado la consejera en comisión parlamentaria, Rodríguez ha precisado que el Ejecutivo autonómico aportará la mitad de esta cifra --cinco millones--, así como que ha explicado que ha solicitado al Gobierno de España que financie el 50% restante dada la "dimensión del daño sufrido".

Durante su intervención a petición de los grupos parlamentarios para informar sobre las medidas postincendio y la situación en zonas como Niebla, Los Gallardos (Almería) o la comarca del Andévalo de Huelva --Alosno y Villanueva de los Castillejos--.

Respecto al incendio de Niebla, declarado el 6 de agosto y extinguido el 21 del mismo mes tras una compleja extinción y que afectó a 11 términos municipales --diez de la provincia onubense y uno en Sevilla--, la consejera ha subrayado que los técnicos del departamento se desplegaron sobre el terreno "al día siguiente" de darse por extinguido para evaluar las pérdidas y "fijar las prioridades".

Martínez ha detallado que el Consejo de Gobierno ya ha tomado conocimiento de una primera fase de emergencia en Niebla dotada con 3,6 millones de euros de fondos propios. Las obras, que comenzaron el pasado lunes, abarcan 1.544 hectáreas en los montes públicos Los Carneros y Pata del Caballo.

Esta primera intervención incluye la construcción de seis nuevas pantanetas y el acondicionamiento de otras dos --sumando ocho infraestructuras hidrológicas--, la ejecución de faginas y albarradas aprovechando la propia madera quemada para frenar la erosión del suelo, la consolidación de caminos forestales y la evaluación del arbolado dañado para evitar plagas y facilitar la regeneración natural.

De igual manera, ha señalado que tras la primera fase, la Junta pondrá en marcha una segunda valorada en 1,44 millones de euros. Esta nueva etapa abarcará el resto de montes públicos afectados y centrará sus esfuerzos en la corrección hidrológica, el control de plagas, la mejora de accesos y la retirada de arbolado quemado próximo a las vías de comunicación.

Martínez ha advertido del riesgo "inminente" de erosión, pérdida de cubierta vegetal y arrastre de cenizas ante la llegada de las lluvias, subrayando la necesidad de proteger las cuencas fluviales. Asimismo, ha aclarado que la planificación definitiva para la restauración del terreno exigirá "cautela técnica".

"Los expertos nos dicen que al menos un año hay que esperar y observar cómo evoluciona el propio monte con la regeneración natural antes de tomar las decisiones oportunas", ha expuesto.

LOS GALLARDOS Y EL ANDÉVALO DE HUELVA

En cuanto a las afecciones registradas en Los Gallardos (Almería) y en el Andévalo onubense, la titular de Sostenibilidad ha explicado que los equipos técnicos "continúan realizando las valoraciones sobre el terreno" para determinar "el nivel de daño" y la "capacidad de regeneración natural del monte" antes de abordar las repoblaciones, las cuales se planificarán adaptando especies y "nuevos patrones de árboles más resistentes" frente al cambio climático.

BALANCE Y PREVENCIÓN 2026

Fina Martínez ha puesto en valor la trayectoria de la administración autonómica en materia de restauración postincendio, destacando que desde el año 2019 se han invertido más de 31 millones de euros en la recuperación integral de más de 66.000 hectáreas dañadas por 13 grandes incendios, periodo en el que además se han plantado tres millones de árboles en los montes andaluces.

En el ámbito de la prevención, la consejera ha recalcado que los trabajos se extienden "durante los 12 meses del año" y que en este ejercicio 2026 se están ejecutando 18 contratos de obra selvícola por un importe de diez millones de euros actuando sobre 2.650 hectáreas, tras los 12 millones destinados en 2025.

La consejera ha señalado que a esta inversión en masa forestal se añaden "38,9 millones de euros movilizados en 2026" para la red viaria forestal y vías pecuarias --21 millones para caminos y 17,9 millones para infraestructuras verdes--, que "se suman a los 24 millones ejecutados entre 2024 y 2025 en más de 2.000 kilómetros de caminos".

Martínez ha hecho hincapié en el papel que desempeña la Ley de Montes de Andalucía (Ley 3/2026), un marco normativo que vincula de forma directa la ordenación forestal con la prevención de incendios obligando a integrar medidas preventivas en los instrumentos de gestión y permitiendo incentivar actividades sostenibles en zonas de actuación urgente o comarcas de alto riesgo.

44,3 MILLONES PARA TERRENOS PRIVADOS

En materia de prevención y apoyo al sector privado, Fina Martínez ha avanzado que la Junta de Andalucía publicará antes de que finalice el año una convocatoria de ayudas por importe de 44,3 millones de euros destinada a terrenos forestales privados para labores de desbroce y fajas cortafuegos. De igual modo, se articulará una línea específica para la modernización de maquinaria forestal y el mantenimiento de la vegetación.

Por otro lado, la consejera ha defendido la actualización normativa acometida con la nueva Ley de Montes autonómica, aprobada este 2026 para sustituir un Marco legal "obsoleto de más de 30 años", así como la vigencia del Plan Forestal con horizonte 2030, consensuado con la comunidad científica y técnica.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, los grupos de la oposición en el Parlamento le ha reprochado a la consejera que se deje "a la naturaleza" una posible regeneración en Los Gallardos, en la que han recordado que, además de las más de 5.000 hectáreas afectadas, se produjeron 14 muertos, así como que el PP haya pactado con Vox "que reniega del cambio climático".

En este sentido, han señalado que hay que hacer que los montes sean "más resilientes" y han lamentado que "no valen compromisos" que se hacen como "anuncios publicitarios" ni "anunciar un plan para eliminar eucaliptos, como en el caso del incendio de Niebla "sin explicar" los pormenores de ese plan.

Así, desde Por Andalucía se ha propuesto un Programa Andaluz de Transición Forestal plurianual y "bien financiado"; proyectos piloto de restauración en montes públicos, promover el empleo público y la participación de las comunidades y cooperativas locales para fijar población y ha lamentado la negativa del PP a crear una comisión de investigación o grupo de trabajo para analizar el problema.

Desde Adelante Andalucía han criticado la "precariedad" laboral de los retenes del Infoca y la "falta de personal" y la "desprotección durante fines de semana o fuera del horario" de vigilancia en áreas naturales.

El PSOE ha reclamado un Plan Integral de Restauración Ecológica y Social plurianual a cinco, diez o veinte años, argumentando que actuar "solo sobre 1.544 ha de las 39.000 quemadas en Niebla es solo un parche".

En respuesta a las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios, Martínez ha garantizado la "plena adscripción y cobertura" de los Agentes Medioambientales en el dispositivo Infoca "las 24 horas del día" y ha remarcado la adaptación de la gestión al cambio climático mediante la potenciación del bosque mediterráneo "en mosaico".

En este sentido, la consejera ha confirmado que la administración autonómica ya no realiza ni cría en viveros plantaciones de eucaliptos en montes públicos.

Finalmente, la responsable de Medio Ambiente ha anunciado la puesta en marcha a finales de año de un proyecto de educación y concienciación ambiental centrado en la interfaz urbano-forestal, con el objetivo de prevenir riesgos y sensibilizar sobre el impacto de la actividad humana en las zonas periurbanas.