En libertad el detenido tras la muerte de su pareja en Isla Cristina (Huelva) al descartarse su implicación

Imágenes de donde ha sido localizado el cadáver de la víctima. A 28 de agosto de 2026 en Isla Cristina, Huelva (Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado este domingo la puesta en libertad del hombre detenido este pasado viernes, 28 de agosto, por su presunta implicación en la muerte de su pareja en la localidad de Isla Cristina (Huelva), al descartarse la "hipótesis inicial", que no descartaba que pudiera tratarse de un nuevo crimen de violencia de género.

Así lo ha confirmado la Guardia Civil a través de un comunicado remitido a los medios, donde ha detallado que, una vez finalizada la correspondiente inspección técnico ocular por parte del Equipo de Policía Judicial en el lugar de los hechos, e incorporado al expediente el informe forense preliminar, la autoridad judicial ha procedido a decretar la puesta en libertad del detenido.

Según han explicado desde el instituto armado, esta medida se ha adoptado al haberse determinado que los indicios recabados en el lugar de los hechos tras el hallazgo del cadáver de la mujer con signos de violencia por arma blanca y los resultados analíticos descartan la hipótesis inicial de que el varón, pareja de la víctima, había sido el autor de los hechos, lo que motivó su detención.

Cabe recordar que la Guardia Civil informó de que la víctima no constaba en el Sistema Integral de Violencia de Género en España (VioGén), al tiempo que concretó que mantenía su residencia habitual en Alemania junto a su pareja.

En un comunicado, el instituto armado detalló también que ambos se encontraban realizando una ruta turística en autocaravana por distintos puntos de la Península. Al varón no le constan antecedentes en fuentes de datos española, si bien fue detenido por su presunta relación con los hechos, sin oponer resistencia a los agentes.

Por su parte, el servicio de Emergencias 112 Andalucía informó de que a las 08,50 horas del viernes entró una llamada alertando de la presencia de una mujer que "no se movía" en la avenida del Atlántico de Isla Cristina --cerca de la playa de La Gaviota--, y que los servicios sanitarios habían solicitado la presencia de las fuerzas de seguridad.

Según fuentes consultadas por Europa Press, la víctima era una mujer de nacionalidad alemana y el detenido un hombre de nacionalidad italiana. Por su parte, desde la Guardia Civil señalaron inicialmente que permanecían abiertas "todas las hipótesis", sin descartar que pudiera tratarse de un caso de violencia de género.