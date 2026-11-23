El periodista Víctor Pineda. - PÁBILO EDITORIAL

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista onubense Víctor Pineda repasa el origen, los hitos y el legado cultural del mítico establecimiento 1900 en el libro '1900: 40 años por la cultura en Huelva', una obra publicada por Pábilo Editorial que verá la luz en un acto de presentación este jueves, 26 de noviembre, a las 19,30 horas, en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva.

Según ha indicado la editorial en una nota de prensa, la obra está concebida como un "estudio periodístico" que desentraña a lo largo de sus 194 páginas las causas de la conformación de este local, ubicado en la calle Garci Fernández, como el denominado 'Templo de la Cultura' en la capital onubense. Asimismo, el texto permite rescatar un episodio destacado de la historia de la ciudad durante la década de los años 80 "bastante desconocido para las generaciones posteriores".

Con motivo del cuadragésimo aniversario de la apertura del establecimiento, Pineda ha subrayado que esta publicación "es el mejor regalo de cumpleaños" que se le podía hacer tanto al local como a su propietario, Antonio María García, con el objetivo de "que esta historia se conozca para siempre".

El volumen cuenta con prólogo de Rocío Allepuz y cubierta de Marcos Toti, y se completa con una serie de testimonios de personas vinculadas a la trayectoria del bar, lo que convierte la obra en un "homenaje colectivo". Además, incluye un cuadernillo final con una selección fotográfica de algunos de los numerosos eventos culturales celebrados en el espacio durante estas cuatro décadas.

En el acto de presentación de este jueves en la Biblioteca Provincial, que será conducido por la periodista, escritora y profesora Mari Paz Díaz, el autor estará acompañado por el director de Pábilo Editorial, Joaquín Cabanillas, y por el propio regente del 1900, Antonio María García. El libro ya se encuentra disponible en librerías de toda España, en la plataforma 'Todos tus libros' y en la página web de la editorial.

Nacido en El Campillo (Huelva) en 1978, Víctor Pineda es licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla y Máster Selection en Comunicación Audiovisual. Con una dilatada trayectoria en prensa escrita y televisión iniciada en 2003 en Atlántico Televisión y el semanario 'La Opinión de Huelva', ha trabajado en diversos medios de la provincia como Canal Noticias Huelva (CNH), Odiel Información, El Periódico de Huelva, Diario de Huelva y Canal Digital Huelva (CDH).

Desde 2018 dirige el periódico digital 'Tinto Noticias', medio del que es fundador. Tras debutar en el ámbito literario como coautor de '7, la Odisea de los Títeres' (Pábilo Editorial, 2019), '1900: 40 años por la cultura en Huelva' supone su estreno como autor en solitario.