A licitación la puesta en funcionamiento de una sala blanca para la farmacia del Hospital Infanta Elena de Huelva

HUELVA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) perteneciente a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha licitado por 413.954 euros (IVA incluido) la contratación para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sala blanca para la farmacia del Hospital Infanta Elena de Huelva, y la duración del expediente será de seis meses, a partir del día siguiente de la formalización del contrato.

Según recoge la documentación de la Junta, consultada por Europa Press, en la actualidad el servicio de farmacia se encuentra en la sexta planta, una ubicación que se considera "poco propicia" para la actividad asistencial que tiene la farmacia hospitalaria en la actualidad, "dada la evolución que ha tenido este servicio". Por ello, se ha planteado dejar la sexta planta y ubicarla en una posición que permita el acceso directo desde el exterior, sin necesidad de entrar en el hospital.

De este modo, para las nuevas instalaciones del Servicio de farmacia se ha proyectado la adecuación del espacio de la antigua zona de archivo del hospital, situada en la planta semisótano de la edificación, permitiendo así el acceso directo de pacientes externos para la recogida de sus tratamientos en la Consulta de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia Hospitalaria (SFH) desde la calle y la comunicación interna con las instalaciones y servicios del hospital para el personal sanitario y personal adscrito a este servicio.

Así, actualmente la Farmacia del Hospital Infanta Elena se encuentra compartiendo instalaciones con el Servicio de Informática, localizándose en una de las áreas de dicha planta compartida por la actual Sala Blanca.

Por ello, el SAS valora que es necesario contar con un soporte de infraestructuras "acorde con las actuales necesidades sanitarias" y, por tanto, "se hace preciso ejecutar inversiones destinadas no solo al mantenimiento y reposición de la red sanitaria existente, sino también para la mejora y ampliación de esta", por lo que una de las "prioridades" es "garantizar la accesibilidad de pacientes, presentando una asistencia sanitaria de calidad y seguridad tanto para los pacientes como para los profesionales".

En este sentido, la instalación de salas blancas en el SFH tiene como misión facilitar la implantación de la guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos en servicios de farmacia hospitalaria (GBP), para "garantizar que los medicamentos son elaborados con el mayor grado de calidad que permite el conocimiento científico actual", y con la "máxima" protección "tanto para los profesionales que intervienen en el proceso como para el medio ambiente".

A este respecto, el SAS señala que el SFH de este hospital "solo dispone de una Sala Blanca para la preparación de medicamentos no citotóxicos ni citostáticos" que requieran condiciones de esterilidad en cabina de flujo laminar horizontal en condiciones de presión positiva, pero no tiene una zona limpia determinada y habilitada para la preparación de medicamentos citotóxicos o citostáticos en campana de flujo laminar vertical, bajo presión negativa.

El SAS indica que las instalaciones actuales están "muy obsoletas", y actualmente no cumplen los estándares de calidad recogidos en la GBP, así como señala que la Sala Blanca actual dispone de un espacio "muy reducido" en el que los profesionales "no pueden trabajar cumpliendo todas las normas de seguridad que se precisan", además de que el sistema de recirculación del aire filtrado "no cumple normativas exigidas

actualmente".

En este contexto, señala que, a pesar de las deficiencias descritas, se trabaja "cumpliendo todos los protocolos de preparación de medicamentos estériles garantizando la calidad y seguridad en la elaboración de los medicamentos aquí preparados y de seguridad para el trabajador con el fin de cubrir las necesidades terapéuticas de los pacientes del área asistencial del Hospital Infanta Elena".

Así las cosas, el objeto de este contrato lo constituyen el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sala blanca para farmacia del Hospital Infanta Elena de Huelva.