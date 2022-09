Limón afirma que el PSOE tiene "más que asegurada" la Diputación de Huelva gracias al "trabajo de los alcaldes"

HUELVA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha afirmado que el Gobierno de la Diputación "está más que asegurado" por su formación, gracias "al trabajo que han realizado los alcaldes durante la pandemia, que han estado muy solos", y porque "nada tiene que ver los resultados de unas autonómicas con los de las elecciones locales".

A preguntas de los periodistas antes de una reunión de la Ejecutiva Provincial con motivo del inicio del curso político, la socialista ha manifestado que las elecciones municipales "nada tienen que ver ni se pueden comparar a los resultados de unas elecciones autonómicas o generales", por lo que ha afirmado que por parte del PSOE "está más que asegurado el Gobierno de la Diputación", puesto que son "los alcaldes socialistas lo que saben poner nombres y apellidos a los problemas y necesidades de los vecinos de la provincia".

Al respecto, la secretaria general ha subrayado que en los pueblos "se trabaja el cuerpo a cuerpo, la cercanía y el puerta a puerta, algo que nadie mejor que los alcaldes socialistas que gobiernan los ayuntamientos de la provincia de Huelva, y que la mayoría van a repetir, saben hacerlo".

"Alcaldes que, por cierto, han estado muy solos a la hora de gestionar la pandemia y sacar todos los recursos públicos de sus pueblos adelante, y que no han recibido ni una sola llamada del presidente de la Junta. Por ello, me extrañaría mucho que los vecinos de la provincia de Huelva, que saben lo que quieren para sus pueblos, no le den la confianza de nuevo a todos esos alcaldes socialistas", ha subrayado.

CANDIDATURAS

Por otra parte, en cuanto a las candidaturas para las elecciones municipales, Limón ha incidido en que la "última decisión la tienen los alcaldes de esta provincia", ya que ellos "tienen autonomía y libertad".

No obstante, la secretaria general ha asegurado que "a día de hoy la mayoría de los alcaldes de esta provincia, exceptuando algunos de ellos, o bien porque llevan ya varios años o bien porque han decidido cambiar y dar relevo, van a repetir", toda vez que ha subrayado que es lo que "necesita la provincia, alcaldes fuertes, consolidados y con experiencia que estén solucionando los problemas y las necesidades y demanda de los vecinos".

En cuanto a la candidatura de Gabriel Cruz para la capital, la socialista ha indicado que "está en sus manos", pero el PSOE "quiere que sea el alcalde de la ciudad", ya que la ciudad "con él al frente ha tenido un cambio enorme, no hay más recursos que se hayan podido traer a esta ciudad".

"En la actualidad estamos gestionando una Edusi que está transformando toda la ciudad, con toda la buena gestión que ha hecho este equipo de Gobierno, por lo que tenemos alcalde para rato porque la gestión lo avala y, sobre todo, el compromiso que tiene con los vecinos de la ciudad y de la provincia", ha valorado.