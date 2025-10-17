Limón (PSOE) exige a la Junta que "cese el abandono sistemático" a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

ARACENA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha "exigido" este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que cese el abandono sistemático a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche". Lo ha puesto de manifiesto en la localidad de Aracena, donde el partido ha mantenido una reunión en la que se ha abordado "la dejadez del PP en esta comarca", con "cero apuesta por los pueblos pequeños y por el mundo rural".

En esta línea, María Eugenia Limón ha subrayado que "estamos hablando de siete años de gobierno del PP, en los que no han movido ni un solo dedo". En este sentido, ha lamentado que "no sabemos nada del chare, ni del Anillo Hídrico, una infraestructura hidráulica muy importante para esta comarca", así como "una dejadez absoluta, día a día, en el hospital de Riotinto, donde hace seis meses cerraron una planta y han montado una especie de hospital de campaña en Urgencias para atender a los casos de traumatología".

"Esta es la forma de actuar del PP después de siete años de dejadez absoluta y de desconocimiento de las necesidades y demandas que tienen los pueblos y los vecinos y vecinas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, así como los habitantes de la Cuenca Minera, también afectados por infraestructuras como la del hospital comarcal", ha criticado.

Limón ha dicho que, "todo ello, en el marco de una crisis sanitaria sin precedentes, en el que la sanidad pública andaluza ha tocado fondo, con más de 2.000 mujeres que siguen sin acceder al cribado del cáncer de mama y más de 19.000 personas en la provincia de Huelva que esperan una prueba diagnóstica. "Esto no es un error puntual, es el resultado de años de recortes, privatizaciones y abandono", ha aseverado.

A nivel local, la dirigente socialista se ha referido, además, al centro de salud de Aracena, "licitado hace dos años" y del cual "hoy seguimos sin saber nada". Por ello, se ha preguntado "qué están esperando" y, al respecto, ha reprochado que si esta espera es "a que se convoquen elecciones para venir a poner otra primera piedra".

Con respecto al Chare de Aracena, María Eugenia Limón ha destacado que "el PP se llevó años sentándose en las puertas del mismo, haciéndose fotos y viniendo casi todos los meses para exigir al Gobierno del PSOE que se pusiera en marcha. Un chare, cuyo trámite judicial lleva aclarado desde 2021, tiempo suficiente para que el PP hubiera reanudado las obras del mismo".

La socialista ha remarcado como "otra gran deuda con la comarca" el Anillo Hídrico, "que beneficiaría a 29 pueblos y a más de 38.000 personas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche", una infraestructura "que estaba dividida en cuatro fases y que, apenas, en estos siete años de Gobierno del PP han terminado la primera fase, pero han dejado de ejecutar más de 650 millones de euros, con una segunda fase que está en proyecto, una tercera que está en declaración de interés y una cuarta fase de la que no se sabe nada".

"A todo ello, hay que sumar otras carencias como la falta de transporte público. En definitiva, toda una retahíla de falta de compromiso por parte del Gobierno del PP que está afectando y asfixiando a los pueblos, que no pueden aguantar más", ha dicho.

Por eso, la secretaria general del PSOE onubense ha pedido a Moreno "que apueste" por esta comarca, "porque estos vecinos no pueden aguantar más; los desafíos sanitarios y la falta de infraestructuras sanitarias tampoco. Que deje el postureo, que deje la foto, que deje de pensar en su vida y que piense en la vida y en el futuro de los vecinos y vecinas de la Sierra de la Sierra de Picos de Aroche", ha enfatizado.

"DESASTRE EN LA SANIDAD"

Por su parte, el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha hecho hincapié en "el desastre de la sanidad andaluza y sus consecuencias en la comarca", donde "sabemos muy bien lo que es el retraso en las citas médicas, tanto de atención primaria como de especialista; la falta de medios y, también, lo que es el incumplimiento para abordar las infraestructuras fundamentales que en el caso de Aracena se centran en el centro de salud y, por supuesto, en el chare para toda la comarca".

Respeto al chare, ha acusado al Gobierno del PP en la Junta, "no solo de no hacer absolutamente nada, sino que ni existen perspectivas ni compromiso de reactivar esta infraestructura fundamental para toda la Sierra".

Por lo que se refiere al centro de salud de Aracena, Manuel Guerra, les ha reprochado que "se hayan llevado cuatro años mareando la perdiz y, finalmente, hace tres años, el Ayuntamiento puso a su disposición los terrenos necesarios para construir este nuevo centro de salud".

Al respecto, les ha recriminado, además, que "se hayan llevado tres años para adjudicar la redacción del proyecto, por lo que a este paso mucho nos tememos que, con el PP en la Junta, van a pasar un buen número de años para que Aracena pueda disfrutar y pueda tener el centro de salud que necesita y que tanto los profesionales como la ciudadanía merece", ha concluido.