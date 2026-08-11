Limón (PSOE) traslada su "máximo apoyo" y "gratitud" a los profesionales que trabajan en el incendio de Niebla (Huelva)

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, en el Puesto de Mando Avanzado de Niebla con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha trasladado su "máximo apoyo, reconocimiento y gratitud" a todos los profesionales que están trabajando sobre el terreno para combatir el grave incendio forestal declarado en el paraje Raboconejo de Niebla el pasado 6 de agosto y que ya ha recorrido más de 25.000 hectáreas.

En una nota, Limón ha subrayado que los profesionales "están dejándose la piel, trabajando día y noche, poniendo en riesgo su propia seguridad para proteger a nuestros pueblos, a nuestras familias y a nuestro patrimonio natural".

"Por tanto, todo nuestro reconocimiento a los bomberos forestales del Infoca, a los bomberos del Consorcio Provincial, a la UME, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los servicios de Protección Civil, al 112, a los servicios sanitarios y de emergencias, a los voluntarios y a todas las personas que están colaborando en esta emergencia. Son ellos quienes están en primera línea y quienes merecen hoy todo nuestro apoyo", ha remarcado.

La líder de los socialistas onubenses y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, municipio que también sufrió en junio un incendio forestal que se inició Villanueva de los Castillejos y que obligó a elevar a fase de emergencia, situación operativa 2, así como a activar también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a numerosos miembros del Consorcio Provincial de Bomberos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ha trasladado, también, su "solidaridad" a las personas que están sufriendo las consecuencias del incendio.

"Y, especialmente, a las familias que han tenido que ser desalojadas de sus viviendas y a los municipios afectados con sus alcaldes y alcaldesas al frente. Estamos viviendo una situación muy grave. Lo primero son las personas, su seguridad y que todos los medios necesarios estén disponibles para hacer frente al fuego. Es el momento de la colaboración institucional y de poner a disposición del operativo todos los efectivos que hagan falta", ha manifestado.

No obstante, la dirigente socialista ha lamentado que, "una vez más, estamos viendo las consecuencias de una política forestal que lleva años abandonando la prevención en la provincia de Huelva. En este sentido, ha afirmado que desde el PSOE "no comparten" la estrategia con la que se está combatiendo este fuego y creen que "la respuesta está siendo un desastre", porque llevan "años denunciando la falta de inversión, el abandono de la política forestal en Huelva y el debilitamiento del Infoca, con condiciones laborales penosas y con plantillas sin apenas recursos humanos".

"Huelva necesita una política forestal seria, sostenida en el tiempo y basada en la prevención, no únicamente en actuar cuando el incendio ya se ha declarado. Los incendios no se combaten solamente cuando llegan las llamas. Hay que preparar nuestros montes", ha dicho.

"SE HAN DEJADO DE GASTAR MÁS DE CIEN MILLONES"

En este sentido, ha criticado que "la Junta de Andalucía haya dejado de gastar más de cien millones de euros que estaban destinados a prevención", algo que, ha añadido, "no podemos permitir que se deje de invertir en aquello que puede evitar que un incendio se convierta en una catástrofe".

La secretaria general del PSOE de Huelva ha reseñado que "lo ocurrido en Niebla no puede analizarse como un hecho aislado" y ha recordado que la provincia de Huelva "viene encadenando incendios de gran magnitud en los últimos años". "Hace apenas dos meses vivimos un incendio de enormes dimensiones en Villanueva de los Castillejos, Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, que afectó a unas 6.300 hectáreas, provocó desalojos y causó graves daños en explotaciones agrícolas y ganaderas", ha recordado.

Asimismo, ha se ha referido igualmente el incendio registrado en Alosno a comienzos de junio, que obligó a desplegar un amplio dispositivo de medios terrestres y aéreos, así como los sucesivos incendios registrados en la provincia durante las últimas semanas, entre ellos los registrados en Lucena del Puerto a finales de julio.

"Estamos hablando de incendios que se producen uno detrás de otro y, además, en unas fechas en las que sabemos perfectamente que el riesgo es máximo. Huelva conoce perfectamente el peligro al que se enfrenta cada verano y no podemos actuar únicamente cuando las llamas ya están encima de nuestros pueblos", ha apuntado.

Por ello, la secretaria general del PSOE de Huelva ha incidido en que, "una vez superada la emergencia, debemos exigir que se haga una evaluación seria y rigurosa de lo que está ocurriendo y de las políticas de prevención que se están desarrollando o, mejor dicho, no se están desarrollando en nuestra provincia".

"Hoy nuestra prioridad absoluta son las personas y quienes están luchando contra el fuego. Nuestro reconocimiento y nuestro apoyo están con ellos. Pero cuando pase esta emergencia tendremos que hablar de prevención, de limpieza, de mantenimiento y de medios. Porque Huelva no puede acostumbrarse a vivir cada verano con el corazón encogido y esperando dónde se producirá el próximo incendio", ha concluido.