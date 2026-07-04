Limón (PSOE) ve fundamental "concienciar" sobre el cambio climático ante incendios en Huelva y "aprender de errores"

Archivo - La secretaria general del PSOE de Huelva y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón. - MIGUEL VAZQUEZ/PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, considera "fundamental" avanzar en la "concienciación y sensibilización" en materia de cambio climático para prevenir, entre otras, catástrofes forestales, al tiempo que ha apelado a "aprender de los errores" que llevan a estos incendios, como el que se originó en Villanueva de los Castillejos el lunes, 8 de junio y que se dio por extinguido el día 12 y afectó a unas 5.000 hectáreas.

En una entrevista con Europa Press, Limón ha confesado que la comarca pudo "respirar" tras una semana "superintensa" de "mucha incertidumbre y tensión". En este sentido, la líder socialista ha señalado que el comportamiento "cívico" y la "rápida" respuesta de la sociedad y equipos de emergencias han sido "claves" para evitar la pérdida de vidas humanas en el siniestro.

Actualmente, los ayuntamientos de la zona continúan valorando sobre el terreno el impacto material y económico del fuego, que han dañado "gravemente" a la ganadería y la agricultura local, llegando a quemar hasta el 80 por ciento de la superficie de muchas fincas.

El fuego comenzó a mediodía del lunes 8 de junio en Villanueva de los Castillejos y, debido a la dirección del viento, las llamas avanzaron rápidamente hacia el término municipal de San Bartolomé de la Torre, obligando durante las primeras horas a trasladar a numerosas familias al pabellón municipal de deportes debido al riesgo físico. A partir de ahí, según relata Limón, el viento se convirtió en el principal "enemigo" debido a sus "constantes e impredecibles giros".

La noche del martes fue "un momento de muchísima preocupación" al confirmarse que el perímetro superaba las 3.600 hectáreas calcinadas con proyecciones de alcanzar las 5.000, ha manifestado Limón. Fue en ese momento, ha explicado, cuando se produjo una situación de "tensión" entre los alcaldes de la zona y el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ante "la demora" en activar la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Morón de la Frontera (Sevilla).

La alcaldesa ha subrayado que la preocupación municipal aumentó al cambiar el viento y dirigir las llamas "con virulencia" hacia el municipio de Gibraleón, "amenazando directamente a una planta cementera de la zona".

Así, ha explicado que tras varias horas de discrepancias y después de que los representantes locales mostraran al consejero vídeos y fotos enviados por los vecinos sobre el "peligro de explosión química" en el entorno industrial, la Junta vio necesaria la incorporación de la UME y de los bomberos del Consorcio de Huelva, capacitados para actuar en entornos industriales complejos.

REIVINDICACIONES DEL INFOCA

Igualmente, Limón ha lamentado la "precariedad laboral que sufren los profesionales del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Infoca)". La dirigente socialista ha relatado cómo los efectivos que "acudían a realizar los relevos de las guardias con lágrimas en los ojos y las caras ennegrecidas" y le trasladaron sus "carencias estructurales".

Según ha expuesto, a fecha de inicio del incendio, los equipos se encontraban "incompletos" al "no haberse publicado aún la oferta de empleo de verano". Asimismo, ha criticado que estos profesionales "sigan sin cotizar por su antigüedad" y que "carezcan de servicios básicos en campaña como el de lavandería para sus uniformes de trabajo".

"Me pedían que, como alcaldesa, una vez apagado el fuego defendiera su situación laboral, y así lo estoy haciendo", ha aseverado Limón, quien ha instado al resto de partidos políticos a "poner voz a sus necesidades y demandas" porque, "al final, ellos también son personas con familias que lo arriesgan todo".

Pese a las dificultades, la líder de los socialistas onubenses ha elogiado la coordinación técnica lograda entre el servicio de emergencias 112, el Infoca, la UME, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los voluntarios. Limón ha hecho una mención especial a la "increíble solidaridad" de los vecinos y agricultores de la comarca, destacando la "valentía" de quienes utilizaron sus propios tractores para realizar cortafuegos "arriesgando sus vidas bajo las llamas".

Del mismo modo, ha ensalzado el apoyo de toda la ciudadanía, "que se volcó ofreciendo desayunos, almuerzos, cenas y agua" a los operativos de emergencia, e incluso guiando por los caminos vecinales a los equipos forestales procedentes de otras provincias como Jaén o Granada "que desconocían la geografía del terreno onubense".