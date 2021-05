PP-A ensalza "la firmeza y el proyecto" de Casado frente a un PSOE que "no aporta nada"

LEPE (HUELVA), 22 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, se ha mostrado convencida este sábado de que el presidente del PP, Pablo Casado, va a ser el próximo presidente del Gobierno y ha ensalzado "su firmeza y proyecto" frente a un PSOE que "no suma nada, que no aporta nada", ha remarcado.

Así lo ha puesto de manifiesto López en la inauguración en Lepe (Huelva) del XVI Congreso Provincial del PP de Huelva, donde Manuel Andrés González, único candidato, revalidará su presidencia al frente del PP onubense.

Durante su intervención, la dirigente popular ha señalado que "no va a hablar del PSOE" porque, a su juicio, "no hay que hablar de quien no aporta nada, ni suma nada".

"No voy a hablar de quien no sabe ni liderar, ni coordinar, ni gestionar y de quien cuestiona a la democracia", ha enfatizado López, que ha subrayado que tampoco va a hablar de "quien pone a las víctimas al mismo nivel que a los terroristas y de quien no cree en la unidad de España".

Ante esto, ha dejado claro que prefiere hablar del "próximo presidente del Gobierno, Pablo Casado, el cual es proyecto, firmeza, ideas, y es equipo", ha sostenido. Se trata de quién "va a sacarnos de este caos y va a bajar impuestos", ha proseguido, incidiendo en que todos los cargos y militantes del PP "se van a dejar la piel" para que así sea.

En su discurso, la secretaria general del PP andaluz ha valorado "la valentía y entrega" de los miembros del PP de las distintas comarcas de la provincia de Huelva, la cual tiene un marcado signo socialista. No obstante, López ha incidido en que el Partido Popular tiene presente "mucha calle, hablar con las personas y contar los hechos" que está poniendo en marcha el Gobierno de Juanma Moreno.

Tras incidir en que el PP es "el partido de las personas", ha señalado que "su mayor valor es la unidad", y ha marcado como reto "conseguir gobernar en la Diputación y en la capital" onubense.

López, que ha ensalzado las virtudes del candidato a revalidar la presidencia del PP onubense, ha hecho hincapié en "su templanza", así como ha agradecido al actual secretario general de los populares onubenses, Alberto Fernández, "su ímpetu". Por su parte, al que será el nuevo secretario general del PP de Huelva, José Enrique Sánchez, le ha asegurado que el cargo conlleva un trabajo "arduo pero apasionante".

En otro orden de cosas, López ha remarcado los 12 millones de inversión sanitaria de la Junta en Huelva y ha dejado claro que Lepe "tendrá un hospital comarcal". En este punto, ha defendido que la Junta ha llegado a un acuerdo con el hospital privado Virgen de la Bella porque "el Gobierno no ha hecho la carretera" necesaria para hacer al Chare de Lepe, y "toda una comarca no va quedarse sin hospital porque el Gobierno no quiere hacer la carretera".

López, natural de Valverde del Camino (Huelva), ha ensalzado las bondades y atractivos de Huelva, tierra "marinera, minera, descubridora", y ha destacado que "Huelva es Partido Popular y el Partido Popular es Huelva".