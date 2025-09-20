La macrocolecta de esta semana en Huelva supera "con creces" las previsiones con 418 donaciones de sangre y plasma

Archivo - Macrocolecta de sangre en la Casa Colón de Huelva en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 20 Sep. (EUROPA PRESS) - --SÁBADO--

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha obtenido un total de 418 donaciones (399 de sangre y 19 de plasma) en la macrocolecta celebrada esta semana en la Casa Colón de la capital, superando "con creces" los objetivos previstos.

Así lo han indicado a Europa Press desde la Delegación de Salud, que ha destacado que a las donaciones realizadas, 36 de las cuales han procedido de nuevos donantes (el 7,5% del total), hay que sumar 13 personas registradas como donantes de médula ósea.

Este dispositivo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha reiterado su "agradecimiento" a la población onubense por "responder como siempre de manera masiva" a este tipo de llamamientos, a la vez que la anima a seguir apoyando esta práctica solidaria "para garantizar las reservas necesarias y asegurar el abastecimiento de los hospitales".

En este sentido, recuerda que en la provincia se requieren una media diaria de 80 donaciones de sangre para cubrir las necesidades generadas desde el sistema sanitario y que puedan seguir realizándose todos aquellos actos médicos y quirúrgicos que precisan de una transfusión sanguínea.

La macrocolecta de esta semana ha sido la tercera de las cuatro previstas para este año por el Centro de Transfusión. Se ha programado justo tras el verano, con el objetivo de reforzar las reservas de componentes sanguíneos una vez transcurrido el periodo vacacional, en el que se produce un descenso en las donaciones, de manera que los centros hospitalarios onubenses puedan seguir manteniendo su actividad "con total normalidad".

Junto con esta serie de campañas, los onubenses que quieran donar también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 09,00 a 14,30 horas y los miércoles también de 15,30 a 21,00 horas. Para donar plasma se recomienda pedir cita previa en los teléfonos 959 01 60 23 y 959 01 60 24.

A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía. La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la página web del SAS --www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud--, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía', esta última donde se centralizan todas las app institucionales relacionadas con Salud.

Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles del centro en las redes sociales de Facebook, X e Instagram (@DonantesHuelva).

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y es un gesto que salva vidas, pudiendo las mujeres donar tres veces al año y los hombres cuatro veces, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación. Por su parte, el plasma se puede donar cada 14 días.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Salud señala que aunque el grupo sanguíneo más demandado actualmente es el A positivo, "por sus especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo". En cualquier caso, el Centro de Transfusión hace hincapié en que "todos los grupos sanguíneos son fundamentales y necesarios para las necesidades transfusionales de los hospitales".