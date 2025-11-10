El maestro FIDE Cristian Silva se impone en el XVII Abierto de Ajedrez de la Universidad de Huelva

El XVII Abierto de Ajedrez de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El maestro FIDE Cristian Silva Lucena se impuso este sábado 8 de noviembre en el XVII Abierto de Ajedrez de la Universidad de Huelva (UHU), un evento "más que consolidado" que reunió a un centenar de ajedrecistas en el edificio Isidoro Morales del Campus del Carmen de la Onubense.

Según informa la UHU en nota de prensa, Silva Lucena logró 6,5 de los siete puntos en juego, medio más que María del Carmen Ordóñez y Raúl Riera, que fueron segunda y tercero, respectivamente, de un torneo valedero para Elo FADA y que se disputó mediante sistema suizo a siete rondas de ocho minutos por jugador más tres segundos de incremento por jugada.

En Categoría Universitaria, el primer clasificado fue el estudiante Ángel Reyes López, seguido por el también estudiante Alejandro Gómez Álvarez y los profesores Urbano Jesús Sánchez Domínguez, Igor Rapp Arrarás y Davel Prieto Atorrasagas.

El mejor Supra 50 fue Antonio José Andrés Flores y la primera fémina María Infantes González, mientras que, por tramos Elo, el mejor sub 2.000 fue Carlos Robero Ruiz de Toro, el mejor sub 1.800, Daniel Sierra Ruiz, y el mejor sub 1.600, José González Lepe.

Por edades, el mejor sub 18 fue Manuel Maña Sierra, el mejor sub 16 Álvaro Santos Serrano, el mejor sub 14 David Gómez Fernández, el mejor sub 12 Lucas Eugenio Camacho, el mejor sub 10 Álvaro Bernal García y el mejor sub 8 Lucas Benítez Sánchez.

El torneo fue inaugurado por la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, quien destacó el apoyo de la Universidad de Huelva al deporte y, en particular, a este torneo ya consolidado en el calendario deportivo de la Onubense.