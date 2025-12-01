Manzanilla (Huelva) aprueba una moción del PSOE para "reforzar el cribado del cáncer de mama y proteger la salud"

Ayuntamiento de Manzanilla (Huelva). - PSOE DE HUELVA

MANZANILLA (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Manzanilla (Huelva) y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Israel Medina, ha celebrado la aprobación en el Pleno municipal de la moción presentada por el PSOE para "garantizar la eficacia del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía", un programa que, "tras los fallos y retrasos conocidos en las últimas semanas, ha puesto en riesgo la salud de miles de mujeres en toda la comunidad".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Medina ha señalado que esta moción se presentó "porque la salud de las vecinas no admite excusas ni retrasos". Durante el debate, sin embargo, los concejales del Partido Popular "volvieron a eludir su responsabilidad, poniendo obstáculos para no apoyar una iniciativa centrada exclusivamente en la protección de las mujeres". "Llegaron incluso a comparar este grave problema sanitario con cuestiones que nada tenían que ver, demostrando una absoluta falta de sensibilidad", ha explicado.

A pesar de la postura del PP, la moción ha salido adelante con el voto favorable del PSOE y la abstención del Partido Popular. El Grupo Socialista ha lamentado, también, que la concejal de Sanidad no asistiera al Pleno, "aun sabiendo que se abordaba una de las cuestiones más importantes para la salud de las mujeres de Manzanilla". "Tres mujeres de nuestro municipio podrían estar afectadas por estos retrasos. No hablamos de cifras: hablamos de vidas, de familias y de seguridad sanitaria", ha aseverado.

También la moción ha incluido otras medidas para que el Ayuntamiento de Manzanilla instará a la Junta de Andalucía, como realizar una auditoría urgente del programa de cribado para detectar fallos y corregirlos, garantizar un plazo máximo de 30 días entre las pruebas diagnósticas, cumplir con la reducción de la edad de cribado por debajo de los 50 años, como se anunció y nunca se ha ejecutado.

Además de implantar un sistema de alertas que evite pérdidas o retrasos en las citas, reforzar personal y medios materiales en los servicios de radiología y oncología y publicar informes transparentes por municipios para que la ciudadanía conozca la situación real.

Con esta iniciativa se ha arrancado a nivel local el compromiso para poner en marcha un servicio de información y acompañamiento para las mujeres del municipio, campañas de sensibilización sobre la importancia del diagnóstico precoz, un canal para quejas e incidencias relacionadas con el cribado, la colaboración con asociaciones de mujeres para impulsar actividades y apoyo directo y una comisión de seguimiento que evaluará el impacto del programa en las vecinas de Manzanilla.

Por último, Israel Medina ha subrayado que "el PSOE de Manzanilla ha demostrado que cuando el PP se esconde, nosotros damos la cara". "La salud de nuestras mujeres es una prioridad absoluta, y seguiremos vigilantes para que la Junta cumpla", ha comentado.