El Marco de Doñana cierra 847 pozos ilegales y reduce un 73% la superficie regable fuera de ordenación

Archivo - Agricultura en el entorno de Doñana. - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El balance de ejecución del Marco de Actuaciones para Doñana, a fecha de octubre de 2026, constata el cierre de 847 pozos ilegales desde el inicio del plan, a los que se suman otros 225 actualmente en trámite de clausura, unas medidas que han permitido reducir en un 73,4% la superficie agrícola regable fuera de ordenación destinada a frutos rojos bajo plástico, pasando de las 1.142 hectáreas contabilizadas en 2017 a 330 hectáreas en 2026.

Según recoge el documento oficial, consultado por Europa Press, en su eje de restitución de la legalidad y lucha contra el regadío clandestino, las intervenciones se han focalizado de manera prioritaria en los cultivos de fresa y frutos rojos bajo abrigo al concentrar el mayor volumen de afección sobre el acuífero.

Señala que, en términos globales, la superficie total bajo plástico en la comarca ha registrado un retroceso del 27%, al evolucionar desde las 5.936 hectáreas en el otoño de 2017 hasta las 4.342 hectáreas en la primavera de 2026.

Asimismo, destaca que la intensificación del control administrativo ha derivado en una "disminución directa" de las presiones hídricas. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), las extracciones no autorizadas vinculadas a explotaciones bajo plástico han pasado de rebasar los cinco hectómetros cúbicos anuales a situarse en 1,49 hectómetros cúbicos al año.

La vigilancia de la legalidad se ha extendido de forma paralela a otras tipologías de cultivo. En la campaña 2025-2026, la administración ha inspeccionado 756,53 hectáreas, detectando que el 59% de las parcelas fiscalizadas se encontraban en situación irregular.

Para el seguimiento de estas masas, el organismo de cuenca apoya sus actuaciones en herramientas de teledetección satelital, que refrescan la información sobre superficies presuntamente infractoras cada cinco días, y en una red de control hidrogeológico compuesta por 197 piezómetros automatizados en tiempo real.

Indica el informe que, hasta la fecha, la CHG ha tramitado 1.505 expedientes sancionadores que acumulan un impacto económico de 13,35 millones de euros. Asimismo, dentro del entorno de El Condado, un total de 1.494,92 hectáreas de regadío transmiten ya sus registros volumétricos de consumo de manera telemática.

SUSTITUCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Junto al cese de extracciones, el informe subraya el avance en la sustitución de bombeos subterráneos por recursos superficiales. Actualmente se encuentra en explotación un trasvase de 7,36 hectómetros cúbicos al año --3,1 hectómetros cúbicos destinados a garantizar el abastecimiento urbano de los municipios de El Condado y 4,26 para dotar de riego a 815 hectáreas de la Comunidad de Regantes de El Fresno--, configurando la primera fase de una transferencia global autorizada de hasta 19,99 hectómetros cúbicos.

A ello, se añade la adjudicación de 7,08 millones de euros repartidos entre catorce proyectos de digitalización para comunidades de regantes, dirigidos a automatizar tomas, optimizar el uso de los caudales y recortar la presión que soporta el sistema hidrogeológico.