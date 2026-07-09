Maria Becerra llega este viernes a La Rábida (Huelva) como una de las voces "más destacadas" de la música argentina

Archivo - La cantante María Becerra. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Maria Becerra, una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional de la música latina actual, actuará este viernes en el Foro Iberoamericano de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), dentro de Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026.

Según ha indicado la organización en una nota de prensa, su concierto será "una de las grandes citas2 de la programación impulsada por la Diputación Provincial de Huelva con la propuesta artística y producción de Green Cow Music, que durante el mes de julio reúne en la provincia a artistas de referencia de la escena iberoamericana actual.

La presencia de Becerra en La Rábida "refuerza2 la dimensión latinoamericana del ciclo y acerca a Huelva "a una de las voces femeninas más influyentes del pop urbano contemporáneo".

Maria Becerra cuenta con más de 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de cinco millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube y acumula más de 12.000 millones de visitas entre todos sus videoclips. Estas cifras la sitúan como "una de las artistas argentinas de mayor impacto internacional" y "como uno de los nombres clave de la música latina de los últimos años".

A lo largo de 2024, se consolidó como una de las artistas "más importantes" de la música latinoamericana. En enero fue parte de la celebración de Año Nuevo en Times Square, en Nueva York (EE.UU.) frente a más de 50 mil personas. En febrero fue convocada como jurado del Festival de Viña del Mar (Chile), donde también protagonizó el show de cierre del evento de habla hispana más relevante del continente.

En marzo hizo historia al convertirse en la primera artista mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate, con dos funciones 'sold out' en tiempo récord ante más de 130 mil personas. En abril, debutó en el escenario del Festival Coachella, invitada por J Balvin para interpretar su hit global '¿Qué Más Pues?'.

En 2025 continuó ampliando su universo artístico con nuevos lanzamientos y con su debut como actriz en 'En el barro', serie original de Netflix. Ese mismo año presentó 'Quimera', su tercer álbum de estudio y el trabajo "más conceptual, íntimo y transformador" de su carrera, que llevó al Estadio River Plate con un show 360° completamente 'sold out' ante más de 170 mil personas, convirtiéndose en la única mujer argentina en presentarse en este estadio a máxima capacidad.

PARTIDO DE ESPAÑA

Al coincidir con el partido que disputará la Selección Española ante Bélgica en el Mundial de Fútbol, la organización habilitará pantallas para que todos los asistentes puedan seguir el encuentro en directo y disfrutar del ambiente previo al concierto.

De este modo, el público podrá vivir una velada completa, compartiendo la emoción del fútbol antes de dar paso a una de las actuaciones más esperadas del verano.

IBEROAMÉRICA SUENA'

Bajo el lema 'Iberoamérica Suena', la programación propone un recorrido por distintas expresiones de la música actual, desde la música urbana argentina hasta la guitarra española contemporánea, la nueva escena portuguesa y una de las grandes figuras internacionales de la música latina.

Tras el concierto de Maria Becerra, el ciclo continuará el 17 de julio con Yerai Cortés & Ana Lua Caiano, también en el Foro Iberoamericano de La Rábida, y concluirá el 24 de julio con Ricky Martin en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, en Huelva capital.

Para esta cita, la apertura del recinto será a las 21,00 horas y el concierto comenzará a las 23,00 horas. Los asistentes podrán disfrutar de una zona de food trucks, perfecta para vivir la previa mientras siguen en directo el partido de cuartos de final de España. Y, tras la actuación de la artista argentina, la noche continuará con una sesión de DJ que completará la velada.

Con esta programación, la Diputación Provincial de Huelva, junto a Green Cow Music, refuerza su apuesta por la cultura como elemento de cohesión territorial y dinamización social, consolidando sus espacios escénicos como puntos de encuentro para la ciudadanía y para quienes visitan Huelva durante el verano.