Mario Jiménez ve "puro cinismo" que Moreno y el PP celebren el 28F y anuncia una decena de actos del PSOE en Huelva

Publicado 03/02/2020 13:45:43 CET

HUELVA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario por el PSOE de Huelva Mario Jiménez ha asegurado este lunes que el hecho de que el PP y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, digan que van a celebrar la autonomía andaluza el próximo 28 de febrero supone un acto de "puro cinismo" cuando, como ha proseguido, el PP ostenta la presidencia del Gobierno andaluz gracias al apoyo de VOX, el cual dice "claramente que quiere acabar con la autonomía".

Por su parte, ha anunciado que el PSOE pondrá en marcha una decena de actos en la provincia, que concluirán el 28 de febrero, para defender el espíritu y valores autonómicos.

En rueda de prensa, Jiménez ha recriminado al PP que quiere ahora celebrar el 40 aniversario del 28-F cuando "sus compañeros de viaje", en alusión a VOX, no comparten la esencia de la autonomía. "La autonomía es la defensa del estado autonómico, de la igualdad de oportunidades", ha proseguido el socialista, que ha remarcado que el PSOE de Huelva realizará una decena de actos para defender y conmemorar "con más fuerza" todavía los valores autonómicos.

En esta línea, ha subrayado que el 28-F es "patrimonio político" de la izquierda andaluza puesto que la derecha, a su juicio, "solo ha ido en contra" de los intereses de Andalucía, toda vez que ha subrayado que "el PP es genéticamente incompatible" con la defensa de la región.

Asimismo, ha recriminado "la desvergüenza" de la derecha al hablar del 28-F cuando "Moreno es heredero de aquella derecha que intentó impedir que Andalucía accediera a la autonomía". "No se puede defender lo que no quiere y la derecha nunca ha querido a esta tierra", ha continuado.

"El PP y Moreno es puro cinismo porque no se puede querer celebrar el aniversario de la autonomía y meter en la ecuación de la gobernabilidad de Andalucía las ideas que defendían los que le quitaron la vida a García Caparrós; no se puede; y no se puede defender la autonomía y meter en la ecuación de gobernabilidad a los que intentaron impedir la llegada de la autonomía a esta tierra", ha sostenido.

"El 28 de febrero es el camino por el que Andalucía ganó su libertad", ha agregado el socialista, que considera que "no se puede pretender celebrar el aniversario del 28-F teniendo de compañero de viaje a quienes dicen clara y desvergonzadamente que quieren acabar con la autonomía y el estado de autonomía", ha concluido, incidiendo en que los socialistas, en los distintos actos que celebrarán este mes, reivindicarán el espíritu del 28 de febrero.