Más de 100 profesionales se citan esta semana en Aracena (Huelva) para abordar "retos y avances" de la Medicina Interna

Archivo - 37º Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna (Sademi). (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 especialistas se reunirán esta semana --entre el viernes 6 y el sábado 7 de este mes de noviembre-- en Aracena (Huelva) con motivo de la XLI Reunión de Otoño de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna (Sademi), una cita científica con la que se busca abordar los "retos y avances" de esta especialidad médica.

El encuentro, organizado por Sademi junto al Servicio de Medicina Interna del Hospital de Riotinto, se desarrollará bajo el lema 'Medicina Interna, compromiso con las personas', una declaración que "pone de manifiesto la vocación de los internistas por ofrecer una atención integral, cercana y centrada en las necesidades de cada paciente", según se detalla en una nota difundida por la Sociedad Andaluza de Medicina Interna.

Durante dos jornadas, los profesionales compartirán avances científicos, experiencias clínicas y conocimientos en el Hotel Barceló Aracena, a través de un programa que "combina la presentación de investigaciones, la defensa de comunicaciones y espacios de reflexión sobre cuestiones de especial relevancia para la práctica asistencial".

Desde la Sademi ponen de relieve que la reunión será también "un espacio de bienvenida para los nuevos internistas que comienzan su formación en la especialidad", acercándoles a la actividad de dicha sociedad médica y "facilitando su integración en la comunidad profesional andaluza". Asimismo, permitirá "poner en valor el papel de la Medicina Interna dentro del sistema sanitario, especialmente ante una realidad asistencial marcada por la complejidad de los pacientes y la necesidad de ofrecer respuestas globales, coordinadas y adaptadas a cada situación clínica".

Está previsto que el acto inaugural cuente con la participación de la doctora Myriam Romero, presidenta del Comité Organizador de la XLI Reunión de Otoño de Sademi y jefa de la UGC de Medicina Interna del Hospital de Riotinto, y del presidente de Sademi y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Montilla (Córdoba), el doctor José Luis Zambrana.

PROGRAMA CIENTÍFICO

Uno de los ejes centrales de las jornadas será el intercambio de conocimiento científico a través de las cinco sesiones de presentación y defensa de comunicaciones. Estos espacios "permitirán a los profesionales compartir trabajos, experiencias y resultados de investigación, favoreciendo la difusión del conocimiento generado en el ámbito de la Medicina Interna y el debate científico entre especialistas".

El programa incluirá también una conferencia invitada titulada 'La medicina interna más allá de la planta: el reto de la medicina perioperatoria y consultiva. Importancia del abordaje nutricional de nuestros pacientes', que será impartida por la doctora Ana Agudo Beato, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen Macarena.

Esta sesión "pondrá el foco en la evolución del papel del internista dentro de los hospitales y en la importancia de ampliar su actividad más allá de la atención convencional en planta, analizando cuestiones como su participación en la atención perioperatoria y consultiva, así como la relevancia de la valoración y el abordaje nutricional en pacientes con necesidades clínicas complejas".

Esta XLI Reunión de Otoño quiere "destacar la dimensión humana de una especialidad caracterizada por su visión global del paciente, su capacidad para abordar enfermedades y situaciones clínicas complejas y su papel fundamental en la coordinación de la atención sanitaria".

Con esta nueva edición, desde Sademi reivindican que reafirman su "compromiso con una Medicina Interna basada en el conocimiento científico, la excelencia clínica y una atención centrada en las personas".