Más de 1.500 personas participan en la XII Semana de la Salud de la Universidad de Huelva

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) celebra desde este lunes 27 de octubre hasta el próximo jueves día 30 la duodécima edición de su Semana de la Salud, una cita ya consolidada que busca promover la salud en todas sus dimensiones --física, mental, emocional, social y espiritual--, impulsando "un cambio colectivo desde el autocuidado y la conciencia comunitaria".

Bajo el lema 'Cuidar-se es transformar el mundo', este año se quiere insistir en que "cuidar no es solo un acto individual, sino una forma de transformar el entorno, generar bienestar compartido y construir comunidades más saludables, humanas, compasivas y sostenibles", como explican desde la Unidad de Salud de la UHU en una nota.

La programación está formada por un total de 44 actividades a las que se han inscrito más de 1.500 personas que participar en talleres, conferencias, actividades interactivas y mesas informativas, todo ello con la colaboración de asociaciones, colegios profesionales y referentes de la provincia de Huelva en ámbitos como la enfermería, la medicina, la psicología, el trabajo social, la nutrición, la actividad física y la educación, que compartirán sus conocimientos y experiencias en torno al cuidado de la salud.

"La Universidad tiene que generar y transmitir conocimiento, pero también tiene que ser ejemplo, y esta Semana de la Salud visibiliza cómo la Universidad se convierte en ese faro en el que tiene que mirarse la sociedad y la comunidad universitaria para poner de manifiesto la importancia de cuidarse, de la salud, cómo esa es la base sobre la que construir el resto de nuestra actividad", ha subrayado el rector, José Rodríguez, durante el acto inaugural, que también ha contado con la participación de la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuela Caro.

En la misma línea se ha manifestado la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín, quien ha mostrado su agradecimiento "a todas las instituciones que nos apoyan" y ha puesto el acento en la importancia de la salud mental, "a la que se dedica más de un tercio de las 44 acciones programadas".

Además, Martín ha destacado la transversalidad de la salud, que "implica a todos", por lo que "desde distintos ámbitos podemos contribuir a la promoción de la salud, lo que enriquece esta Semana" en "una universidad compasiva que acompaña a las personas que se sienten más vulnerable", ha concluido.

Por su parte, la directora de la Unidad de Salud de la UHU, Begoña García, ha destacado que la Semana de la Salud se configura en base a "las necesidades de nuestra población y de la comunidad universitaria". "De ahí así surge el contenido de la Semana de la Salud" y por ello se dedica especialmente al bienestar emocional, "una prueba de que la sociedad está muy interesada en ese ámbito", ha agregado.

"Somos la primera Universidad compasiva de Europa, lo que se nota en la composición de esta Semana con talleres para mejorar de la salud mental", ha continuado García, que ha dado las "gracias" a los colegios profesionales, que "siempre están ahí para lo que se necesite", y se ha mostrado "feliz" por lo que se oferta y por el éxito del número de inscripciones.

En la inauguración también han estado presentes la decana de la Facultad de Enfermería, Ángela Ortega y la delegada territorial de Salud, Manuela Caro.

PROGRAMACIÓN

Este lunes ha tenido lugar la inauguración oficial de esta edición con el taller 'Tips infalibles para que tu espalda sobreviva a la vida universitaria', un espacio para aprender a cuidar el cuerpo y adquirir hábitos saludables, impartido por una médico especialista en rehabilitación, referente de la provincia. La jornada incluye también propuestas centradas en el bienestar emocional, la gestión de pensamientos y emociones, la alimentación saludable y la perspectiva de género.

El martes 28 estará orientado a la salud comunitaria y al cuidado en la vulnerabilidad, con talleres sobre espiritualidad en el cuidado, humanización de la atención sanitaria, gestión del estrés, yoga, dolor menstrual, danzando mis emociones, teorías de la conspiración y bulos, y alimentación saludable. Por la tarde, se celebrará un espacio de diálogo sobre salud y diversidad cultural, en el marco de las III Jornadas sobre hábitos saludables en mujeres de entornos vulnerables, donde se abordarán "los desafíos que enfrentan las mujeres en contextos de desigualdad y la importancia de generar redes de apoyo que favorezcan su bienestar integral".

El miércoles 29 estará dedicado a explorar la salud sexual y el bienestar integral, con talleres sobre sexualidad, trata de mujeres, suelo pélvico e higiene del sueño. Será una jornada para "romper tabúes, favorecer la autopercepción positiva del cuerpo y promover relaciones basadas en el respeto y la libertad". Además, se profundizará en la importancia del descanso reparador y de los hábitos de sueño saludable como "elementos esenciales para mantener el equilibrio físico y emocional".

El jueves 30, jornada de cierre, estará dedicada a las II Jornadas de sensibilización sobre la vulnerabilidad de la mujer y el acompañamiento al sufrimiento, un espacio para continuar promoviendo la equidad, la justicia social y el respeto como pilares de la salud y la convivencia. Este año, además, se han diseñado talleres específicos para la comunidad universitaria y la sociedad en general, de Huelva y la provincia, "para que compartan y vivan también esta experiencia de crecimiento personal y colectivo".