Matsa (Huelva) aborda en Bruselas el impulso de los minerales para la autonomía de Europa y el nuevo centro de estériles

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El gerente de Asesoría Jurídica, Rafael Ancio, y la jefa de Medio Ambiente de Sandfire Matsa (Huelva), Macarena Gómez, han acudido a Bruselas (Bégica) para participar en debates sobre retos y oportunidades del sector minero europeo, organizados por Euromines, asociación que integra a la industria minera europea de metales y minerales, en los que se ha abordado el impulso de los minerales para la autonomía de Europa y la necesidad de la compañía de proyectar una nueva instalación para el almacenaje de estériles.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, ambos han representado a la patronal minera española, Aminer, y a Sandfire Matsa, en los Comités de Política Normativa y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, respectivamente, de dicha asociación europea, así como también han asistido a la Asamblea General de esta institución y a su conferencia de alto nivel denominada Geopolitics at play.

Estos encuentros han supuesto "una excelente oportunidad" para Sandfire Matsa, que ha podido compartir, a través de sus dos embajadores, tanto conocimientos como buenas prácticas con los principales actores del sector minero a nivel europeo.

En este contexto, la Unión Europea ha hecho pública su apuesta por situar a sus países miembros como agentes claves en la exploración, extracción y recuperación de minerales y materias primas para así reducir su dependencia energética, en consonancia con la riqueza de los minerales de su subsuelo.

En esta línea, Matsa ha señalado que Andalucía en general y Huelva en particular "juegan un papel esencial en este impulso, gracias a su posición geográfica sobre la Faja Pirítica Ibérica".

Entre los principales asuntos abordados en el seno de estos debates a nivel europeo se encuentran, por un lado, las últimas actualizaciones de la Ley de Materias Primas Fundamentales (CRMA), incluida la recién publicada lista de 47 proyectos estratégicos que abarcan la extracción, el procesamiento o el reciclaje de minerales, varios de ellos ubicados en la Comunidad Autónoma andaluza.

Por otro lado, en relación con el medio ambiente, los debates se centraron en la visión de la Comisión Europea sobre resiliencia del agua, economía circular y residuos mineros. Los participantes en esta sesión subrayaron que la industria minera está ligada a la ubicación de las materias primas y sus parámetros geológicos y reiteraron el compromiso de los miembros con el cumplimiento de las normas medioambientales desde posiciones basadas en la ciencia.

"REFERENTE EN GESTIÓN DE ESTÉRILES"

En este marco de impulso de los minerales y las materias primas a nivel europeo, así como de colaboración entre actores claves en el sector en la Unión Europea, tanto el Gerente de Asesoría Jurídica como la jefa de Medio Ambiente de Sandfire Matsa tuvieron la oportunidad de conversar en dichos encuentros sobre las operaciones mineras onubenses y los proyectos en los que trabaja para su continuidad, que permitan además abrir nuevos horizontes de futuro para el territorio.

Entre ellos, destacaron la necesidad de la compañía de proyectar una nueva instalación para el almacenaje de estériles, ya que su actual depósito de residuos mineros, construido en 2008, llegará al fin de su vida útil en 2026. La instalación de gestión de residuos mineros de Sandfire Matsa (Instalación de Gestión de Tailings, IGT), que cuenta con AAU favorable y Permiso de Minas, es un proyecto clave en el que la empresa lleva trabajando desde 2012, de la mano de profesionales con experiencia en ingeniería, gestión ambiental y control de calidad de agua.

Dicha instalación ha sido proyectada de acuerdo con las normas "más exigentes" en gestión de residuos mineros y se ha sometido a un riguroso proceso de evaluación medioambiental y de información pública, que ha incluido la participación de las comunidades locales conforme a los requerimientos legales.

Esta nueva instalación tendría la misma capacidad que el actual depósito de estériles de Sandfire Matsa, que lleva "más de 15 años operando sin incidentes". Al igual que en dicho depósito actual, los estériles depositados en esta futura instalación estarán espesados al 60-70% y se transportarán por tuberías para su almacenacimiento.

En este sentido, Matsa ha señalado que este proceso está considerado por la Comisión Europea como "una de las mejores alternativas de deposición de estériles". Tanto es así que el actual depósito de estériles de Sandfire Matsa ha sido usado de ejemplo en la portada del Informe denominado 'Best Available Techniques (BAT), Reference Document for the Managament of Waste from Extractive Industries', publicado en 2018 por la propia Comisión Europea.