Mesa de la Ría en Huelva suspende cautelarmente de militancia a Aurelio González, que anuncia denuncia por "calumnias"

Publicado 21/10/2019 14:37:53 CET

HUELVA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Mesa de la Ría ha incoado un expediente disciplinario a Aurelio González Peris y le ha suspendido de militancia cautelarmente tras tener conocimiento de unos hechos "graves" de presunto acoso sexual a una compañera de la organización. No obstante, el propio González, que asegura seguir siendo presidente de la misma, ha asegurado que la junta directiva que ha tomado esa decisión es "nula de pleno derecho" y que va a presentar este lunes una denuncia por "calumnias e injurias" hacia su persona y "más cuando estos hechos ni han sido denunciados" por la supuesta afectada.

La división del colectivo se acusó el pasado mes de agosto cuando la junta directiva presidida por González fue relevada por otra que no ha sido reconocida como tal oficialmente, al llevarse a cabo, según ha remarcado, "por un procedimiento fuera de toda norma".

"Se convocó con solo tres de antelación y en un lugar improcedente, en el Ayuntamiento", indicando además que la nueva presidencia, con Juan Manuel Buendía a la cabeza, "no es válida porque no está consta en el registro de asoaciaciones y en la citada asamblea solo estuvo presente el diez por ciento de los socios", lo que considera "un pucherazo de toda la vida".

En declaraciones a los periodistas en la puerta de los juzgados de Huelva, González ha anunciado que ha presentado una denuncia contra Buendía y el grupo municipal en el Ayuntamiento, que conforman Rafael Gavilán y Francisco Romero, por "las injurias y calumnias" que se han vertido hacia su persona por "la inculpación de un delito que, por supuesto, es falso".

"He venido al juzgado a presentar una demanda para que haya previamente un acto de conciliación. No voy a poner la querella directamente sino que quiero que Buendía se retracte y Gavilán explique las declaraciones que ha hecho en un medio de comunicación", así como la circular que han enviado a todos los socios sobre este asunto, ha remarcado González, quien reclama en su denuncia 2.000 euros de indemnización que donará a la asociación.

"Lo importante era manchar mi imagen y desprestigiarme como presidente y como persona por algo que no tiene sentido ni fundamento porque si me quieren destituir, cosa que no pueden y que no hace falta, ellos ya sabían que me iba. Llevo tiempo pidiendo mi sustitución pero haciéndose las cosas bien y de forma democrática. No voy a consentir que se usurpen los derechos de la asociación", ha subrayado Gonzalez.

De ahí que hayan pedido celebrar una asamblea extraordinaria para votar una nueva junta directiva y que Buendía y Gavilán "se conformen con controlar el grupo municipal, por lo que están muy bien remunerado, por cierto, con un montante de 8.000 euros mensuales".

A su juicio, "estos señores funcionan por intereses y yo sigo funcionando por mi ideología", a lo que ha añadido que a los que conforman el grupo político, una herramienta más de la asociación, "van a expulsarlos de la misma porque en el artículo 10 de los estatutos queda claro que hay una incompatibilidad entre ser socio de Mesa de la Ría y tener cargos políticos. Se han quedado solos y los vamos a echar", ha concluido.