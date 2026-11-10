La meteorología "dificulta" la ejecución de los trabajos en el tramo cortado en la N-435 (Huelva)

Desvío provisional en obras en el tramo cortado de la N-435. - AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de las borrascas Bruna y Charles --esta última a partir de este miércoles-- está "dificultando" las obras emergencia y la previsión de restablecimiento del servicio en la N-435 entre los puntos kilométricos 120,3 y 123,4, en el término municipal de La Nava (Huelva), que se encuentra cortado desde el pasado 27 de octubre por el hundimiento de un tubo de conducción.

Así lo ha señalado el Ayuntamiento de Cumbres Mayores, en un comunicado publicado en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, en la que señalan que, según el servicio de Carreteras y Subdelegación del Gobierno, las lluvias están "dificultando la ejecución de los trabajos de emergencia previstos".

"Las condiciones meteorológicas actuales impiden trabajar y realizar el asentamiento del firme con las garantías técnicas y de seguridad necesarias", han añadido.

Además, indican que la actuación de emergencia ya está gestionada y se han dado los avisos correspondientes para proceder a su ejecución "en cuanto las condiciones lo permitan". "Se estima que los trabajos tendrán una duración aproximada de dos días", han explicado.

Por ello, "si la meteorología acompaña, se prevé que la situación pueda quedar resuelta el jueves", aunque, "por prudencia y para evitar generar expectativas que puedan verse alteradas, se establece el viernes como fecha prevista para el restablecimiento de la normalidad, pudiendo producirse incluso antes".

Desde el Ayuntamiento han querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. "Se ha actuado con la mayor rapidez posible y seguimos pendientes de la evolución de los trabajos para que la situación quede solucionada cuanto antes".

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja en la reconstrucción de la obra de drenaje transversal situada en el punto kilométrico 120+370 de la carretera N-435, en la provincia de Huelva, que sufrió importantes daños como consecuencia de los intensos episodios de lluvias asociados a la borrasca de octubre de 2026.

Actualmente, se ejecuta un desvío provisional que permitirá recuperar la circulación por la N-435 mediante paso alternativo regulado por semáforos, mientras se desarrollan los trabajos de reconstrucción de la infraestructura dañada.

La actuación contempla la demolición y sustitución de la estructura deteriorada, así como la restitución del firme, la señalización y todos los elementos necesarios para garantizar unas condiciones adecuadas de circulación. "La seguridad de los usuarios y la recuperación de la movilidad son la prioridad de esta actuación de emergencia", ha remarcado la institución.