Miranda: "Los ejes de mi gestión son la micro y la macropolítica en Huelva, que una crecimiento social y de la ciudad"

HUELVA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha subrayado que los ejes de su gestión se centran en la macro y la micropolítica para "conjugar la transformación urbanística de la capital con el crecimiento social y avances y mejora en todos los barrios" onubenses, de forma que, "conjuntamente, todo vaya de la mano como elemento tractor".

Así lo ha manifestado Miranda en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha explicado que la macropolítica sería, por ejemplo, "la transformación urbanística, como el proyecto en la zona del Ensanche Sur y el de la avenida de Italia o la plaza Mayor, la zona de San Antonio-Montija. "Por eso llamamos la transformación urbanística", ha remarcado.

De otro lado, ha indicado que "también es macropolítica" la integración puerto-ciudad, que el Ayuntamiento está "trabajando con el Puerto de Huelva" y, después "la transformación económica" atrayendo proyectos e inversores. "Es en lo que estamos trabajando y ya se ha dicho, pero tenemos ocho proyectos en cartera y estamos intentando que se queden definitivamente en Huelva".

"Y eso va a dar lugar a una transformación cultural y social, porque hay que ir cada vez haciendo más elementos tractores. Tenemos ya el Mercado San Sebastián, la recuperación del edificio de Santa Fe, vamos a poner en valor los restos arqueológicos de San Pedro, queremos ir ya también haciendo actuaciones en La Joya, porque una vez que ya estamos trabajando para poder actuar en el cabezo y ponerlo en valor cuando sea posible. Eso es desbloquear proyectos urbanísticos, económicos, sociales, y culturales", ha remarcado.

La alcaldesa ha manifestado que el Ayuntamiento también espera que se ponga en valor "lo antes posible" los restos del puerto tartésico y "que empiece la obra del Banco de España para poder traer la colección de José Caballero".

"Es decir, no solo va a venir la integración puerto-ciudad y la marina y todo lo demás, sino también elementos tractores y culturales. Y eso va a dar lugar a una transformación social que ya ha empezado, porque ya nos hemos convertido en Gran Ciudad. Vamos a hacer más viviendas, más servicios, y eso, es la macropolítica", ha subrayado.

De otro lado, ha explicado que con la micropolítica se refiera a que "la ciudad esté más limpia, que por eso estamos haciendo el nuevo contrato" y, además, "continuamente se está trabajando en eso". "Ya también va hacia adelante el contrato de iluminación, que ya el 50% de la ciudad se ha mejorado. Se trabaja en la mejora de espacios, en ampliar aparcamiento, en arreglos de acerado y, también, en eliminar barreras, que ya se han eliminado muchas para hacer una Huelva más accesible. En definitiva, mejorar los servicios y espacios públicos", ha subrayado.

"Y ahora, comenzar a hacer obras por aquellos sitios donde es necesario y haciendo cosas por todos los barrios, como se ha ido haciendo en La Merced, La Orden o Isla Chica, por poner algunos ejemplos. También vamos a hacer cosas por el Parque Robinson y en todos los parques. Eso son las micropolíticas, es ir solucionando las necesidades del ciudadano", ha enfatizado.

En este sentido, ha detallado que "quiere vertebrar mejor la ciudad" y, "para ello, hay que hacer cosas por todos los barrios y en el centro, por todos lados y tenemos un plan que vamos a poner en marcha para ir haciendo mejoras. Todo ello, ha señalado la alcaldesa, supone "trabajar uniendo la macro con la micro".

Finalmente, también ha detallado otros trabajos que "muchas veces pasan desapercibidos, pero se están haciendo en los barrios, como el arreglo del transformador de Pérez Cubillas, enlozar en condiciones, el arreglo de la plaza Juan XXIII", al tiempo que ha anunciado que, ahora, se van a quitar los quioscos abandonados por la ciudad". "O sea, que el trabajo se hace alternado la macro con la micro. La macro está también es seguir pidiendo las infraestructuras, que los trenes funcionen mejor, que venga el AVE lo antes posible o la mejora de la A-49", ha concluido.