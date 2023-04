Miranda (PP) presenta una lista "sin imposiciones" y formada "por profesionales" para "traer gestión" a Huelva

HUELVA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Huelva, Pilar Miranda, ha presentado este lunes la lista de las personas que le acompañarán en su propuesta para las elecciones locales del 28 de mayo. Miranda ha asegurado que se trata de una lista "sin imposiciones" y que ha elegido "con total libertad" a un grupo de "profesionales que llevan trabajando toda la vida por Huelva" y que "traerán gestión, sentido común y corazón al Ayuntamiento de Huelva".

La candidata, arropada por el presidente del PP provincial, Manuel Andrés González, ha realizado el acto en el Paseo de la Ría, un sitio "no casual" porque es "donde ha empezado el cambio urbano de Huelva, el camino empezó en el puerto y ahora es el momento de seguir ese camino".

"Me presento a candidata a la Alcaldía de Huelva por el Partido Popular porque creo que es importante un cambio, porque quiero ser la primera mujer alcaldesa de la ciudad y porque Huelva necesita una mirada de mujer, por eso presento este pedazo de equipo de profesionales onubenses, de gente buena, honrada, valiente, generosa y que quiere a Huelva por encima de todo", ha subrayado.

En este sentido, Miranda ha afirmado que presenta un equipo, compuesto por 16 mujeres y 14 hombres, "capaz de profesionalizar la gestión" en el Ayuntamiento de Huelva, ya que lo que quieren es que la ciudad "se suba al tren del progreso, que ya ha iniciado Juanma Moreno en Andalucía", toda vez que ha asegurado que no están "dispuestos a perder más oportunidades".

De este modo a Miranda le acompañan Felipe Arias (número dos), director general de Movilidad y Transportes de la Junta, coordinador General de Campaña Elecciones Municipales en Huelva capital y exconcejal del Ayuntamiento de Huelva; el abogado y secretario del consejo de administración del Recreativo, Paco Muñoz (número tres); la directora del CADE en Huelva, Adela de Mora (número cuatro); y el periodista Nacho Molina (número cinco).

El resto de la candidatura la conforman Mariló Ponce; el director del Centro de Atención Infantil Temprana CAIT Aspromin, José Manuel Moreno; Elena Pacheco, Alfonso Castro, Pastora Giménez; María de los Milagros Rodríguez; Luis Anes; María de la O Rubio; Manuel Jesús Soriano; Nacho Carmona; Paco Mora; Rosa Pousada; Toni Garrido; Sonia Márquez; Natalia Pajón; Carmen Núñez; Pablo Martín, Gema de Cozar; Alfonso Garrido; Silvia Eugenio; Rogelio Guijarro; Margarita Melgar; y como suplentes Peña López, Sergio Mateo y Elena Sánchez.

"Profesionales cualificados, conocedores del tejido asociativo de la sociedad, de su gente, de los barrios, de las tradiciones, del Recre, de la educación, del empleo, de la sanidad, en definitiva, son personas que indican lo que quieren nuestros jóvenes o nuestros mayores. Nadie mejor que los ciudadanos para que digan la solución a sus necesidades", ha reafirmado.

Asimismo, ha asegurado que se trata de una lista que "no ha tenido ningún nombre impuesto", hecha "desde el corazón y desde el convencimiento que los mejores van a trabajar duro por Huelva poniendo al servicio de los ciudadanos sus conocimientos, su esfuerzo, su trabajo y su servicio público".

"Al presidente, Juanma Moreno, solo le pedí dos cosas, por un lado, que en el Puerto se quede una persona que siga trabajando fuerte, que siga el acercamiento a la ciudad y que ponga a ambos en el sitio que se merece; y, por otro lado, le pedí que no me impusieran nombres, que me dejara elegir el libertad a los que yo veía mejores para trabajar por Huelva", ha agregado.

Por otro lado, Miranda ha defendido "la valía" de las personas que la acompañarán en la candidatura, ya que "son profesionales con talento y generosidad" porque la política "significa servicio público y seguro que estarían más cómodos en sus puestos de trabajo", pero "van a venir a la ciudad a trabajar".

"Se trata de un grupo de 16 mujeres y de 14 hombres que lleva trabajando toda su vida por Huelva. Nos ha unido un proyecto común que se llama Huelva. Todos ellos han destacado en distintas áreas profesionales y ahora van a poner toda su experiencia al servicio de los ciudadanos, conocen la ciudad, les duele y se van a dejar la piel", ha comentado.

Así, la candidata ha remarcado las "capacidades" que tiene Huelva, ya que es "la capital andaluza con más posibilidades", pero que "solamente necesita eficacia en la gestión, mimo, constancia y trabajar para ponerla la primera de la fila", por lo que ha subrayado que creen en "su potencial" para que "ocupe el lugar que le merece".

Por ello, Miranda se ha comprometido a conseguir que Huelva sea "una ciudad atractiva" para vivir, pasear o trabajar, para ser visitada y para ello, debe ser "una ciudad limpia, verde, con hoja de ruta, con ideas, con gestión y con sus calles y sus barrios en condiciones, no abandonados".

"Vamos a trabajar por conseguir una ciudad accesible, en la que los peatones y los coches convivan en armonía y por nuestro patrimonio porque somos la ciudad más antigua de Occidente y somos la ciudad del Descubrimiento que está por descubrir. Siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo, trabajaré fuerte por mi ciudad hasta que me quede aliento de vida y mi compromiso es con Huelva".

Asimismo, Miranda ha señalado que es "importante" que Huelva cuente "por fin" con las infraestructuras que necesita para "su desarrollo", por lo que ha asegurado, como ha hecho "siempre", que va a "pelear por Huelva en todas las administraciones, sean del color político que sea" y que va a "llamar a todas las puertas que haga falta para conseguir para Huelva lo que se merece".

"Necesitamos un ayuntamiento que se siente con el Puerto, necesitamos hacer planes especiales, ser ágiles, estar digitalizados, tener protocolos, crear confianza a los inversores para que vengan a Huelva. Seré la alcaldesa de la calle, de la gestión y de la acción eficaz. Tenemos un modelo de ciudad y tenemos una hoja de ruta y solamente tenemos que ponerla en marcha. Todo esto he transmitido a mi equipo y se han sumado al cambio, van a trabajar por esta ciudad, ya que nuestro único proyecto es Huelva", ha concluido.

Por su parte, Manuel Andrés González ha destacado el "proyecto común" de Pilar Miranda en el que "Huelva es lo primero". González también ha subrayado que el equipo que le va a acompañar es "reflejo de la ilusión por el cambio" que necesita Huelva, formado por mujeres y hombres que liderados por Pilar Miranda "van a construir un futuro de prosperidad y oportunidades" para los onubenses.

"Hoy es el día que Huelva tiene que empezar a escribir una nueva historia, una historia llena de oportunidades, de empleo, de riqueza, de prosperidad, de servicios públicos y de buena gestión que solo puede garantizar el PP y Pilar Miranda", ha finalizado.

RECREATIVO

Asimismo, cuestionada por los periodistas sobre su posición ante el Recreativo de Huelva, la candidata ha reiterado que es "la de siempre", la de su apoyo "total" al Decano.

"Eso le dije a Paco Muñoz cuando lo fiché, le dije apoyo total al Recreativo pero con la ley por delante, con una hoja de ruta y que sean los profesionales los que lo dirijan, no los políticos, los profesionales, y no como ha estado pasando hasta ahora", ha finalizado.