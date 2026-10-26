Moguer (Huelva) acoge desde este lunes el 'Congreso Internacional Zenobia Camprubí, Juan Ramón Jiménez y el 27'

Primera jornada del 'Congreso Internacional Zenobia Camprubí, Juan Ramón Jiménez y el 27' en Moguer (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Moguer (Huelva) y actual presidente de la Fundación Zenobia-JRJ, Gustavo Cuéllar, ha presidido este lunes la inauguración oficial del 'Congreso Internacional Zenobia Camprubí, Juan Ramón Jiménez y el 27', que impulsa la sección andaluza de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España. Un foro de análisis y debate en el que participan destacados especialistas que pondrán en valor las estrechas relaciones del matrimonio Jiménez con los integrantes de la Edad de Plata de la literatura española.

Según ha indicado el Ayuntamiento moguereño en una nota de prensa, junto a Cuéllar, han dado la bienvenida a ponentes y congresistas, el presidente de la entidad organizadora ACEscritores Andalucía, Manuel Gahete; la sobrina-nieta del Nobel moguereño, Carmen Hernández-Pinzón; la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de la Universidad de Huelva, Reyes Sánchez, y la diputada de Cultura, Gracia Baquero.

De este modo, el congreso, que conmemora el 70 aniversario de la concesión del Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez y del fallecimiento de su esposa Zenobia Camprubí acaecido apenas tres días después de la notificación del premio, tiene como objetivo profundizar en la influencia de Zenobia y Juan Ramón en la Generación del 27, el mecenazgo del matrimonio con las autoras y artistas de la época, y la reivindicación de la dimensión intelectual de Zenobia Camprubí, convirtiéndose en antesala de las celebraciones que se llevarán a cabo el próximo año con motivo del centenario del 27.

Tanto Zenobia como Juan Ramón fueron "fundamentales" en las dinámicas culturales y creativas de aquella extraordinaria generación de poetas y literatos, tanto por "la notable influencia" que tuvieron para ellos la poesía de Juan Ramón y su "importante papel" en la Residencia de Estudiantes, como por el activismo de Zenobia en el reconocimiento de la dignidad y los derechos de las mujeres como fundadora del Lyceum Club Femenino, poniéndose también en valor la labor de la compañera del Nobel, como traductora de Tagore y por fomentar un vínculo entre la literatura española y norteamericana.

Después de las intervenciones oficiales, el reconocido investigador juanramoniano Alfonso Alegre Heitzmann ha ofrecido la conferencia 'El Nobel de Juan Ramón Jiménez: Destino y leyenda', tras la presentación a cargo de otro gran estudioso del poeta de Moguer como es Manuel Ángel Vázquez Medel, ambos en posesión del Perejil de Plata de la Fundación Zenobia-JRJ, lo que dice mucho del altísimo nivel de los participantes en este congreso sobre el matrimonio Jiménez y el 27.

Un recital a cargo del Liceo de la Música de Moguer con la soprano Isabel Alarcón y el piano de Pablo Martínez ha cerrado la sesión de mañana del primer día del foro literario.

El congreso ha continuado por la tarde en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Moguer con la mesa redonda sobre Juan Ramón Jiménez y su relación con otros premios Nobel en la que intervendrán como ponentes la directora de la Cátedra JRJ de la UHU, Rosa García, con una aproximación a la relación entre el autor de Platero y Neruda; el director de la casa-museo del Nobel y Perejil de Plata 2026, Antonio Ramírez, con un estudio sobre la relación de Zenobia y Juan Ramón con la poetisa chilena Gabriela Mistral, y el doctor Vázquez Medel, que analizará la figura de Tagore como puente de unión entre el matrimonio Jiménez.

La segunda mesa redonda la coordina Manuel Gahete bajo el título 'Juan Ramón y el 27: raíces andaluzas, alas universales', en la que intervendrán la también Perejil de Plata de la Fundación del Nobel, Rocío Fernández Berrocal, y los investigadores José Jurado Morales y Ana Recio Mir.

Las lecturas poéticas del autor serrano Manuel Moya y del moguereño Antonio Orihuela pondrán broche de oro a la primera jornada de este interesante foro poético que mañana y pasado continuará desarrollándose en el Aula de Grados de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva.