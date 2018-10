Montero espera que todos los grupos políticos se sumen al acuerdo de financiación

Publicado 26/02/2018 19:15:04 CET

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha trasladado su deseo de que se sumen todas las fuerzas políticas al acuerdo de financiación en el debate del grupo de trabajo que se celebra este martes.

Así lo ha puesto de manifiesto en un acto, celebrado en Punta Umbría (Huelva), en el que ha participado junto al secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, y la secretaria general del PSOE local, Aurora Águedo.

Asimismo, Montero ha valorado el alto grado de coincidencia entre PSOE-A, Podemos Andalucía e IULV-CA, que han acordado un documento final, así como "el importante grado de coincidencia" con Ciudadanos, aunque en este caso se está a la espera de saber su posición final.

En cuanto al PP-A, ha indicado que existe "la incógnita" sobre qué va a hacer, ya que sus conclusiones tenían "una parte fundamental" que no compartían, "como es la necesidad de recursos adicionales".

Por ello, la consejera de Hacienda ha saludado el acuerdo entre las tres fuerzas de izquierdas, al mismo tiempo que ha asegurado que espera y desea que también se consensúe con PP-A y Ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que el documento que se está debatiendo en el grupo es una síntesis de las aportaciones de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, quien espera que si finalmente sólo existe ese documento se pueda votar, con un periodo posterior para votos particulares y después ir al pleno "y elevar la voz de Andalucía en el debate nacional".

A su juicio, "esto secundariamente es una llamada de atención al Gobierno, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque siguen sin poner ninguna propuesta encima de la mesa", ha manifestado la consejera, quien ha criticado que "no se hable del nuevo modelo de financiación y no se convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Por su parte, Pepe Fernández ha incidido en que "la mala aplicación del actual modelo de financiación de las comunidades ha dejado a esta comunidad con casi 5.500 millones de euros menos de los que nos correspondía. Y, pese a ello, hemos seguido cumpliendo de forma estricta y puntual con nuestros compromisos en materia de estabilidad presupuestaria y financiera", ha remarcado.

Según ha remarcado el secretario de Organización del PSOE de Huelva, "si hace 38 años, el primer peldaño que queríamos subir nos llevaba al autogobierno, a dotarnos de competencias, hoy defendemos con firmeza una financiación correcta para el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos a los que tienen derecho todos los ciudadanos que viven en Andalucía".

Por otro lado, Aurora Águedo ha subrayado que "Andalucía no puede esperar más. Ya no caben más retrasos", a la par que ha reclamado "una financiación justa y no la desigualdad que el modelo de financiación del Partido Popular está provocando en los distintos territorios".

Por último, como alcaldesa del municipio costero, ha precisado que el hecho de que "Andalucía tenga una mejor financiación, redundará en beneficio de las arcas municipales y, por tanto, de los vecinos".