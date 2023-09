El Gobierno valora la compra de 'Veta La Palma' pero insiste en que "Doñana debe recuperar sus condiciones ambientales"

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN (HUELVA), 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha señalado que la compra de 'Veta La Palma' por parte de la Junta de Andalucía para ampliar el Parque Nacional de Doñana, es una "buena propuesta" pero ha mostrado su rechazo a que este espacio "se convierta en el hábitat de toda la avifauna, tal y como se ha realizado el planteamiento", ya que el parque "debe recuperar todas sus condiciones ambientales".

A pregunta de los periodistas durante la visita a la zona donde se ubicará el desdoble del túnel de San Silvestre (Huelva), Morán ha subrayado que 'Veta La Palma' "ya contaba con protección", puesto que forma parte "no del Parque Nacional pero sí del Parque Natural, y ha servido de refugio a buena parte de la avifauna que acabó siendo expulsada, del núcleo de Doñana como consecuencia del agotamiento de los recursos hídricos".

"Si lo que se pretende plantear es que ese sea el futuro para toda la avifauna de Doñana, pues no estoy de acuerdo, ya que el parque tiene que recuperar sus condiciones ambientales, y me temo que tal y como se está haciendo el planteamiento parece que lo que se pretende es maquillar una posición de abandono de las posibilidades de Doñana para sustituirlas por esta finca, por lo que ahí no puedo estar de acuerdo", ha enfatizado.

No obstante, ha sugerido que si esta compra se suma "a la aceptación de la ejecución en sus términos, que es lo que Unesco dice del plan de la Corona Forestal de Doñana, bienvenido sea", porque "significará sumar a un compromiso de recuperación de Doñana"

En todo caso, el secretario de Estado ha avanzado que el Ministerio "va a seguir adelante" con su plan de inversiones en Doñana, "más de 350 millones de euros", ya que la adquisición de esta finca "ni ahorra agua, ni aporta agua", toda vez que ha negado que esta sea "la actuación de mayor envergadura que haya tenido Doñana en los últimos 15 años".

"Las mejores ecuaciones que obtiene Doñana, no ya en los últimos 15 años, sino incluso más allá, es la recuperación del caño de Guadiamar y la del Brazo de la Torre, así como la aportación de agua para abastecimiento a Matalascañas, porque eso sí va a permitir un ahorro de agua que devuelva al parque de Doñana el agua que nunca debería haber perdido", ha concluido.