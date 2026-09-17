Moreno reclama ante Sánchez infraestructuras eléctricas "suficientes" para "asumir la demanda del tejido empresarial"

El preisdente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en el acto de inicio del proyecto Onuba, primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve.- ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves las infraestructuras "suficientes" para "poder asumir la cantidad de proyectos que demanda el tejido empresarial e industrial", ya que Andalucía tiene "grandes posibilidades y potencialidades", pero "es esencial, potenciar al máximo ese avance reindustrializador".

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente andaluz durante su intervención en el acto de celebración del inicio del proyecto Onuba, en Palos de la Frontera (Huelva), primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve, donde ha señalado que Andalucía "ocupa ya el primer puesto a nivel nacional de potencia de generación eléctrica renovable".

No obstante, el presidente andaluz ha señalado que "se quiere acelerar mucho más y abrir muchas más oportunidades, no solamente para Andalucía, sino para el conjunto de España".

Por ello, Moreno ha solicitado "unas infraestructuras eléctricas suficientes para poder asumir la cantidad de proyectos que demanda el tejido empresarial e industrial". "Tenemos grandes posibilidades, grandes potencialidades, pero necesitamos, y es esencial, potenciar al máximo ese avance reindustrializador de nuestra tierra al amparo de esa transición energética. Podemos hacerlo, debemos hacerlo y, además, queremos hacerlo".

"UNA ANDALUCÍA PREPARADA PARA LA TRANSICIÓN"

En este sentido, el presidente andaluz ha participado en este acto institucional, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que marca el inicio de la construcción de la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve.

El proyecto Onuba prevé movilizar más de 1.000 millones de euros de inversión acumulada, con un impacto en el empleo de más de 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos en toda la cadena de valor, además de actuar como tractor para más de 400 pymes y autónomos, según las previsiones de la empresa. La planta de Huelva se localizará en terrenos de la compañía junto al Parque Energético La Rábida y espera entrar en funcionamiento en 2029.

Por todo ello, Moreno ha indicado que "hay días que marcan un antes y un después, y, probablemente, este 17 de septiembre es uno de esos días", ya que "se inicia la construcción del símbolo más potente con el que decirle al mundo que Andalucía y España están preparadas, están capacitadas, para ser protagonista además de la revolución por la energía limpia que necesita no solamente Europa, que necesita el planeta".

"Arranca aquí, precisamente, en Palos de la Frontera y en Huelva el primer polo industrial de España, pero esperamos que pronto lo haga también en su segunda sede en San Roque, en la provincia de Cádiz. No exagero si digo que todos estamos expectantes, y diría yo incluso entusiasmados, de la oportunidad extraordinaria que tenemos ante nuestros ojos", ha remarcado Moreno, tras agradecer a Moeve "confiar en las innumerables posibilidades de Andalucía".

En este sentido, el presidente andaluz ha subrayado que este proyecto supone "dar un salto diferencial que abrirá una etapa brillantísima al amparo del desarrollo de las energías renovables". "Debemos y podemos estar orgullosos, de ver cómo de la colaboración de todos los niveles, puede salir un proyecto llamado a marcar una nueva era en nuestro continente, en Europa, que permitirá además a la Unión Europea nutrirse de energía limpia y renovable, sin tener que depender de terceros países".

Asimismo, Moreno ha señalado que la elección de Andalucía "no ha sido casual", ya que "tiene ventajas que marcan la diferencia, gran cantidad y gran calidad de recursos naturales, una posición geográfica estratégica como puerta hacia tres continentes, infraestructura gasista, producción a precios más bajos y competitivos y, por supuesto, el talento, la innovación, la tecnología de los andaluces y andaluzas".

"En suma, tenemos en nuestras manos la enorme oportunidad y también diría la enorme responsabilidad de convertir al sur de Europa en la gran factoría de producción y exportación de hidrógeno renovable de Europa", ha abundado.

Por ello, ha destacado que el gobierno de Andalucía lleva "casi ocho años intensificando la respuesta a la emergencia climática", fruto de ello se constituyó la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde. "Este futuro Valle del Hidrógeno Verde fue asignado precisamente a una de nuestras unidades aceleradora de proyectos en febrero de 2025. Y a partir de ese mismo año, la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde se convirtió en la principal empresa de hidrógeno en Europa".

"Este proyecto nos permitirá pasar de ser importadores a exportadores netos de energía contribuyendo desde el sur, de manera decisiva, a la soberanía energética que no solamente necesita España, sino necesita nuestro continente", ha remarcado.

Así, Moreno ha agradecido al conjunto de administraciones que han participado en el proyecto, pero de manera "muy especial" a Moeve. "Vamos a contribuir a que, al amparo de este gran proyecto revolucionario, podamos crear más prosperidad, más riqueza y más futuro para Andalucía, para España y para Europa.