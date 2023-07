Moreno reprocha la "dejadez" del Gobierno con Huelva pese a "tenerlo todo para ser una potencia"

HUELVA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado la "dejadez" de los gobiernos socialistas con la provincia de Huelva pese a "tenerlo todo" para ser "una gran potencia económica y social", por ello, ha asegurado que Feijóo será un "aliado de verdad" para "continuar con la etapa histórica que está viviendo la provincia".

Así lo ha manifestado Juanma Moreno durante un acto de campaña de las elecciones del 23J en El Rompido, en Cartaya (Huelva) junto con el presidente local del PP y alcalde de Cartaya, Manuel Barroso; el presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y la candidata número uno del PP por Huelva al Congreso de los Diputados, Bella Verano.

Así, Moreno ha señalado que Huelva "lo tiene todo, absolutamente todo, para ser una de nuestras potencias en términos económicos y en términos sociales", por eso ha dicho que "nunca" entenderá "la dejadez permanente, constante e histórica que ha tenido el socialismo con esta provincia".

Asimismo, ha ironizado sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sabía que Huelva no es Portugal, que es España" y que como tal "hay que tratar como al resto de los españoles" y que "si se vuelca en hacer inversiones en Cataluña, que me parece muy bien, también tiene que hacerlas en Huelva", al igual que "si se trata con mucho cariño a los productores en otros puntos de la geografía española, se tiene que tratar con el mismo cariño a nuestros agricultores, a nuestros productores y a toda la provincia de Huelva".

Al respecto, ha reprochado que Sánchez "objetivamente no lo ha hecho bien ni con España ni con Andalucía ni con Huelva" ya que "ha realizado muchas promesas con las comunicaciones o con el agua, concretamente la Presa de Alcolea", que "no son caprichos".

Así, ha defendido las inversiones realizadas por la Junta como "la primera fase del Anillo Hídrico de la Sierra; la rehabilitación y reapertura del puente Sifón; la reparación de la presa de Los Machos, para darle más seguridad a acabar con la fuga con una inversión de ocho millones y medio de euros; mejoras en los puertos, incluido el de Huelva; infraestructura educativa; seis nuevos centros de salud en la provincia, entre otros".

"Huelva ha estado en la agenda institucional, política y de gobierno que hemos tenido en Andalucía. Por tanto, venimos a pedir el voto a Feijóo, no con las manos vacías, sino después de cuatro años de trabajo, de esfuerzo, para que tengamos un gran aliado, un aliado de verdad y construir una esperanza nueva de futuro y de ilusión para la provincia. Por lo que, a partir del domingo, vamos a poner en línea todas las instituciones y a trabajar hasta la extenuación para poner a Huelva en el lugar que le corresponde en esta nueva etapa histórica que está viviendo", ha concluido.

REIVINDICACIONES

Por su parte, la candidata de PP por la provincia de Huelva al Congreso de los Diputados, Bella Verano, ha asegurado que Huelva, con Juanma Moreno al frente de la Junta, "jamás ha tenido tanta visibilidad, tanta representatividad y tanta relevancia", por lo que ha señalado que eso "es lo que tenemos que hacer ver a los que tienen dudas de cara al próximo domingo, que con Alberto Núñez Feijoó, al igual que con Juanma Moreno, Huelva, que ha estado olvidada en estos cinco años, tendrá por fin un presidente del gobierno que mire directamente a los ojos de los onubenses".

"Nosotros tenemos muy claro cuál es el proyecto en el que venimos a trabajar, sin cambiar cada media hora de opinión. Vamos a trabajar para que Huelva tenga esas infraestructuras hidráulicas. Y lo vamos a hacer de urgencia y de la mano de un marco del Pacto Nacional del Agua, que va a hacer Alberto Núñez Feijóo", ha manifestado.

Además, se ha referido a que se trabajará por las conexiones y la línea de alta velocidad, que "impulsará el desarrollo económico de esta tierra y mejorará la vida de todos los onubenses", así como por la regeneración de las playas de El Portil y La Antilla, porque los temporales "han causado mucho daño" y "hemos sido olvidados".

"Defenderemos nuestros productos, no permitiremos que pongan en duda la honestidad de nuestros empresarios y aquellos que lo hagan encontrarán con Feijóo un gobierno fuerte y contundente, que es todo lo contrario que hemos tenido con Pedro Sánchez, que solo mira a Huelva para venir de vacaciones", ha enfatizado.

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha comparado el modelo de Juanma Moreno al frente de la Junta con el de Sánchez, ya que "en algo menos de cinco años, Huelva ha tomado impulso", porque "ahora sí que se defiende los intereses de los onubenses y de nuestros municipios por encima absolutamente de todo".

"Frente a la revolución del gobierno de Juanma Moreno, encontramos a un gobierno de Pedro Sánchez que lastra y es letal para nuestra provincia, porque tiene paralizada absolutamente todas las inversiones comprometidas con la provincia de Huelva", ha aseverado.

Al respecto, se ha referido a las conexiones ferroviarias, sobre las que "desde hace cinco años no se ha vuelto a hablar en esta provincia de la llegada de la alta velocidad a Huelva", toda vez que ha remarcado que "fue un presidente del gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien construyó la nueva estación de ferrocarriles de Huelva con el objetivo de que el Ave llegara a Huelva, del que no hemos vuelto a saber nada".

Por otro lado, ha criticado que "tampoco se sabe nada de las infraestructuras hídricas", aludiendo a las conducciones para el trasvase al Condado, "del que se cumplen cinco años desde que se aprobase la ley en Congreso de diputados, cinco años en blanco para la provincia de Huelva", pero ha añadido que "tampoco se sabe nada" de la presa de Alcolea, "al 30% de ejecución de la obra, también gracias al gobierno de Mariano Rajoy, y cinco años que no se ha movido ni un metro cúbico de arena en la presa".

"Ocurre lo mismo con el desdoble del túnel de San Silvestre, una obra fundamental, no solo para la agricultura, sino también para la industria, para el turismo e incluso para el abastecimiento humano. En varias ocasiones ha venido el secretario de Estado de Medio Ambiente a Huelva, Hugo Morán, a darnos fechas concretas para el comienzo de las obras. Estamos en julio y las obras no han comenzado. Finalizamos la legislatura y la obra no ha comenzado", ha reprochado.

Al respecto, ha manifestado que el presidente de la Junta de Andalucía "sí se acuerda permanentemente de la provincia de Huelva en materia hídrica", ya que "en un tiempo récord ha aprobado tres decretos para paliar la sequía".

"Por eso, el próximo domingo, el día 23 de julio, tenemos una oportunidad única para pasar página al peor gobierno de la democracia de nuestro país. Huelva necesita un Gobierno que atienda sus demandas y con Alberto Núñez Feijóo se volverá a defender los intereses de los productores y se acabará el bloqueo", ha finalizado.