Moreno ve "populista" y "poco realista" la propuesta de Colau sobre un impuesto a ultrarricos

1132214.1.260.149.20261109130500 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este lunes en Berrocal (Huelva) - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

BERROCAL (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado este lunes de "populista" y "poco realista" la propuesta de la candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, sobre un impuesto a los ultrarricos.

"Ese tipo de propuestas pueden ser muy interesantes, muy llamativas y atractivas desde el punto de vista político, pero que en la realidad no funcionan", ha manifestado Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Berrocal (Huelva).

"No funcionan por una razón, porque quiero recordar que los capitales se mueven y se movilizan, y eso ya ha sucedido en países como Venezuela o Argentina", según Moreno, quien ha puntualizado que además hay que ver a quién se considera rico porque para Frente Amplio, una persona rica es la que "tiene ya dos casas".

Ha insistido en que se trata de una "medida populista" porque hay que tener en cuenta que, al final, "en 48 horas, el capital se mueve, sobre todo hoy en día de materia digital, y, por tanto, los ricos, entre comillas, se pueden deslocalizar con una enorme frecuencia y dejar de pagar impuestos aquí".

"Esa medida está más llamada al interés y a la atención electoral que realmente a una capacidad práctica de poder recaudar", ha sentenciado el presidente andaluz.