Municipios afectados por el incendio de Niebla (Huelva) cierran instalaciones deportivas por la presencia de humo

Humo en la zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva) que lleva cinco días activo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ZALAMEA LA REAL (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

Varios municipios de Huelva afectados por la cercanía del fuego del incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla, que ha recorrido ya más de 25.000 hectáreas han tenido que cerrar instalaciones deportivas ante la presencia de humo en la zona y suspender actividades deportivas previstas.

Así lo han indicado diferentes ayuntamientos en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Euoropa Press. De este modo, Zalamea la Real ha señalado que "dadas las circunstancias climatológicas que mantienen la densa nube de humo sobre la localidad", se ha determinado cerrar durante la tarde de este martes las instalaciones municipales al aire libre "para evitar problemas de salud".

En el mismo sentido se ha pronunciado Higuera de la Sierra, que también ha anunciado que, "debido al denso humo y a las cenizas" que están cayendo en el municipio, desde el Ayuntamiento se han adoptado una serie de medidas preventivas "con el objetivo principal de proteger la salud y seguridad de los vecinos". De este modo, han quedado suspendidas todas las actividades deportivas para este martes, incluida la de natación, así como el uso de la piscina municipal.

Además, en cuanto a la subida a la Sierra que estaba prevista para el miércoles, el Consistorio ha señalado que la decisión sobre su celebración o suspensión se tomará el mismo miércoles en función de la evolución de las condiciones existentes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Nerva ha informa de que debido a la mayor presencia de humo que se está registrando durante la jornada, y siguiendo las recomendaciones trasladadas por los organismos competentes, se ha decidido proceder al cierre preventivo de la piscina municipal.

Señala que se trata de una medida adoptada "por precaución y para evitar una exposición innecesaria al humo", especialmente en una instalación al aire libre y con presencia habitual de niños, mayores y familias, toda vez que apunta que cualquier cambio que afecte a los servicios municipales será comunicado por los canales oficiales.

La práctica totalidad de los municipios cercanos a la zona del fuego --Minas de Riotinto, Corteconcepción etc.-- están realizando advertencias a su población por la presencia del humo, si bien solo algunos han tomado la decisión de cerrar instalaciones por mantener actividades.

NERVA ACOGE A LOS LEGIONARIOS

De otro lado, el Ayuntamiento ha informado de que ha habilitado el Pabellón Municipal de Deportes Urbano Ortiz para acoger a más de una veintena de efectivos de la Brigada de Zapadores de la Legión, desplazados desde Almería para participar en las labores de lucha contra el incendio declarado en Niebla.

Explica el Consistorio nervense que la medida responde a la petición realizada por la Subdelegación del Gobierno de España en Huelva y permitirá atender las necesidades de descanso y alimentación de los militares durante su intervención.