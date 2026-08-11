Puente avisa al Rey de que saludar a un "activista de ultraderecha" contamina su imagen

Archivo - El Rey Felipe VI durante el acto de entrega del IX Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, junto al ministro de Transportes, Óscar Puente (d), el 1 de diciembre de 2025. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, ha avisado al Rey de que al saludar a un "activista de ultraderecha" y un "profesional del bulo", como se refiere al periodista Javier Negre, lo que hace es "contaminar" la imagen del jefe del Estado y "limpiar" la del fundador del canal Estado de Alarma.

Puente ha realizado esta reflexión en un mensaje de su cuenta de X un día después de tachar de "absoluta ignominia" la imagen del jefe del Estado tendiendo la mano y departiendo brevemente con el citado periodista con el que coincidió en Colombia en los actos de toma de posesión de nuevo presidente Abelardo de la Espriella.

"Algunos parecen no entender por qué esta situación me parece una ignominia" ha abundado este martes en un nuevo mensaje en el que justifica su comentario. En primer lugar destaca que Negre "ha insultado reiterada y gravemente a la Reina de España" y también "ha insultado gravemente al Rey". "En este punto sería necesario recordar que hay gente en la cárcel en este país por Injurias a la Corona", desliza.

Para Puente, el dueño de Estado de Alarma es "un profesional de la difamación y el bulo" y un "activista de ultraderecha" que "práctica el acoso a los políticos progresistas y sus familias", entre ellas a la suya.

En este contexto, subraya que el Rey es "un símbolo" y que "no es inocuo junto a quién se fotografía o a quien saluda en un contexto que no es protocolario, ni forma parte de ninguna relación institucional". "Su imagen se contamina y la del sujeto con el que se fotografía se limpia. Y ambas cosas son inaceptables", concluye el ministro.