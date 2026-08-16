Niebla (Huelva) despide con aplausos a los efectivos de la UME que han ayudado a la estabilización del incendio

Despedida en Niebla a los miembros de la UME que han participado en el dispositivo del incendio forestal. - AYUNTAMIENTO DE NIEBLA

NIEBLA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La ciudadanía de Niebla (Huelva) ha respondido al llamamiento realizado por su Ayuntamiento y ha despedido entre aplausos a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han comenzado su repliegue este domingo tras colaborar en el dispositivo para las labores de estabilización del incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo del municipio, que ha calcinado más de 38.000 hectáreas.

En una publicación en las redes sociales del Ayuntamiento de Niebla, consultadas por Europa Press, el Consistorio ha señalado que la UME abandona Niebla "después de días intensos de trabajo, esfuerzo y entrega en la lucha contra el incendio forestal, por lo que "toca despedir a quienes han estado a nuestro lado cuando más falta hacía".

"Han estado ahí, entre humo, llamas y cansancio, poniendo todo su empeño para proteger nuestro entorno y, sobre todo, a nuestros vecinos", han remarcado desde el Ayuntamiento antes de añadir que "desde Niebla solo podemos decir una cosa: Gracias por vuestra profesionalidad, por vuestra valentía y por estar siempre cuando se os necesita".

El Consistorio ha subrayado que los militares de la UME se marchan "pero dejan atrás algo mucho más importante que vuestro trabajo" que es "el cariño, el respeto y el agradecimiento de todo un pueblo". "Niebla nunca olvidará que, cuando el fuego apretó, vosotros estuvisteis aquí. Hasta siempre, UME. Y gracias por tanto", ha concluido el Ayuntamiento ilipense.