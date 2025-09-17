La nueva campaña agrícola de Huelva recibirá en octubre trabajadores senegaleses como proyecto piloto

HUELVA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Flujos Migratorios en Campaña Agrícola de Huelva ha destacado este miércoles que más de 12.500 trabajadores ya han retornado a sus países de origen y en los próximos meses lo hará el resto con vistas a reincorporarse a la campaña 2025/2026. Además, para la nueva campaña se recibirán también en el mes de octubre trabajadores procedentes de Senegal, como proyecto piloto.

Así se ha indicado durante la reunión mantenida este miércoles para hacer balance de la campaña 2024/2025 y, analizar las estrategias coordinadas para el buen desarrollo de la próxima y establecer las previsiones en el marco de la migración circular y como objetivo principal la aplicación de la nueva orden GECCO, ha indicado Subdelegación en una nota.

En la comisión se ha destacado la "enorme contribución" que las personas migrantes realizan para este sector económico "fundamental" para Huelva. Asimismo, uno de los aspectos tratados ha sido el de evaluar los datos de este proyecto, realizando propuestas para la próxima campaña.

El programa GECCO prevé como requisito indispensable para la contratación el compromiso de retorno, lo que "redunda, por una parte, en el desarrollo económico de esos países", y por otra, en la consecución una migración "ordenada y regulada".

Con respecto a la campaña 2024/2025, se ha señalado que aunque Marruecos sigue siendo el principal país de origen de las trabajadoras, los colectivos provenientes de América --Ecuador, Honduras, Colombia y Guatemala-- están adquiriendo "una relevancia creciente".

Estos países se han consolidado como una experiencia laboral y de cogobierno "altamente positiva" en la provincia, destacando por sus avances en materia laboral y por un proceso "de mejora continua", respaldado por reuniones ministeriales y diplomáticas.

La reunión de la comisión ha estado copresidida por el director general de Migraciones, Santiago Yerga, y la subdelegada del Gobierno, María José Rico, y ha planteado los objetivos "clave y específicos" para la nueva campaña 2025/2026, así como su programación y planificación, considerando la implementación de la reforma del Reglamento de Extranjería y su aplicación en la contratación en origen. También las asociaciones Federación de Cooperativas de Andalucía, Asaja, Freshuelva, ACPH, UPA, Fresón de Palos; y los sindicatos UGT, CCOO.

NOVEDADES EN REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

En la comisión se han abordado las modificaciones normativas incorporadas en el actual Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el pasado 20 de mayo. Esta reforma pretende "mejorar" la seguridad jurídica así como las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros.

Entre las novedades introducidas se contempla la posibilidad de que las organizaciones sindicales puedan acceder a los alojamientos, previa autorización de las personas trabajadoras, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.

Asimismo, se establece como garantía la obligación de la administración de emitir una resolución de llamamiento para los trabajadores fijos discontinuos, una vez transcurrido el primer año de vigencia de la autorización de residencia y trabajo.

Esta medida supone una reducción y simplificación de trámites para los trabajadores, ya que la presentación de la tarjeta de identidad de extranjero junto con la resolución de llamamiento serán documentos suficientes para solicitar la entrada en territorio español sin necesidad de visado.