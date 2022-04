El número de visitantes a Aracena (Huelva) durante la Semana Santa ya supera los datos de 2019

ARACENA (HUELVA), 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las visitas durante Semana Santa al Museo del Jamón (2.107 visitas) y al Recinto Fortificado del Castillo (2.337 visitas) de Aracena (Huelva), superan los índices registrados en 2019 (2.085 y 2.211 visitas, respectivamente), que ya fue "un año de récord".

Son datos facilitados por el Ayuntamiento de Aracena a Europa Press. No obstante, la Gruta de las Maravillas registra 7.011 visitantes, pero este dato no supera el "récord histórico" de 2019 (8.466 visitas). Según ha explicado el Consistorio aracenense, esto es debido a que "los grupos están reducidos a 30 personas y, aunque se han ampliado horarios de visitas, no es posible absorber toda la demanda existente, lo que ha provocado que las entradas se agotaran a mediodía o primera hora de la tarde".

Por otro lado, hay que destacar que se ha producido un incremento del 50 por ciento en la compra de entradas online, así como se ha incrementado la venta del tarjeta Aracena Turística.

Además, también se ha incrementado las pernoctaciones, ya que, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el 42 por ciento de las personas que han solicitado información en la Oficina de Turismo han pernoctado al menos una noche en el municipio, (en 2019 fue un 33 por ciento, y en 2018, un 27 por ciento).

Asimismo, un 94 por ciento de los turistas que solicitan información en la Oficina Municipal de Turismo proceden del territorio nacional, concretamente, un diez por ciento son de Madrid; un ocho por ciento, de Extremadura; un cinco por ciento, de Cataluña; y un tres por ciento han provenido de la Comunidad Valenciana y el País Vasco.

Por otro lado, se ha registrado un seis por ciento de turismo internacional, cuyos visitantes han procedido de Portugal, Francia, Alemania y Reino Unido. Sin embargo, según los datos proporcionados por el Consistorio, se ha impuesto el turismo de proximidad, ya que el 52 por ciento de los visitantes recibidos proceden de Andalucía, frente al 35 por ciento registrado en 2019.

Por tanto, el Ayuntamiento ha informado de que el perfil del visitante es de "tipo familiar y/o grupos de amigos que viaja en coche y que organiza su viaje particularmente, contratando cada vez más servicios y productos turísticos a través de Internet". De hecho, más del 57 por ciento de los visitantes a la Gruta de las Maravillas ha obtenido las entradas on-line".