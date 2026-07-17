La Oficina Antiocupación del Ayuntamiento de Huelva atiende cerca de 60 consultas en sus seis primeros meses

Archivo - Presentación de la oficina antiocupa en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Municipal Antiocupación del Ayuntamiento de Huelva ha atendido 59 consultas durante sus primeros seis meses de funcionamiento, consolidándose como un recurso de orientación jurídica gratuita para propietarios, comunidades de vecinos y ciudadanos afectados por situaciones relacionadas con la ocupación ilegal de inmuebles.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, el segundo teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, ha destacado que la puesta en marcha de este servicio "responde al compromiso del Ayuntamiento de ofrecer una respuesta rápida, cercana y especializada a quienes se enfrentan a un problema que genera una gran preocupación e incertidumbre".

Asimismo, ha subrayado que "la colaboración con el Colegio de Abogados de Huelva ha permitido poner a disposición de los onubenses un asesoramiento profesional y gratuito que facilita conocer desde el primer momento cuáles son los derechos de los afectados y las vías legales para actuar".

Desde su apertura el pasado mes de enero, la oficina ha celebrado 24 jornadas de atención, en las que se han gestionado un total de 59 citas, de las que 23 fueron presenciales (39%), 27 telefónicas (46%) y nueve fueron anuladas (15%). La atención telefónica se ha consolidado como la modalidad más utilizada por los usuarios, permitiendo ofrecer un servicio ágil y accesible.

Respecto al contenido de las consultas, los datos reflejan que el principal motivo de asesoramiento "no ha sido únicamente la ocupación ilegal", sino también otros conflictos relacionados con la posesión de inmuebles.

En este sentido, los desahucios por impago de rentas constituyen la casuística "más frecuente" atendida por el servicio, seguidos de los procedimientos relacionados con la ocupación ilegal o usurpación de viviendas, los desahucios por finalización de contrato y los desahucios por precario.

Igualmente, la oficina ha prestado asesoramiento en situaciones más específicas, como consultas formuladas por comunidades de propietarios afectadas por problemas de convivencia derivados de ocupaciones, conflictos relacionados con herencias y posesión de inmuebles, así como casos de subarriendos no autorizados o contratos fraudulentos.

Muñoz ha señalado que estos datos "demuestran que la oficina no solo está siendo un recurso útil para quienes sufren una ocupación ilegal", sino que también "se ha convertido en un punto de referencia para resolver dudas jurídicas relacionadas con diferentes conflictos sobre la vivienda y la propiedad".

En este sentido, ha recordado que el objetivo del servicio es proporcionar una primera orientación jurídica que permita a los afectados actuar con seguridad y conocer los procedimientos más adecuados para cada caso.

El Ayuntamiento mantiene este servicio en colaboración con el Colegio de Abogados de Huelva, ofreciendo asesoramiento gratuito mediante cita previa, tanto de forma presencial como telefónica y telemática. La atención está dirigida a propietarios de viviendas, locales o cualquier otro inmueble, así como a comunidades de propietarios y ciudadanos que necesiten orientación jurídica inicial ante situaciones relacionadas con la ocupación o la posesión de bienes inmuebles.

Además de la atención individualizada, la Oficina Municipal Antiocupación continúa recopilando información sobre la tipología de los casos atendidos con el objetivo de conocer la evolución de este fenómeno en la ciudad y facilitar la planificación de actuaciones coordinadas entre las distintas áreas municipales.