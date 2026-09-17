La Oficina de Atención atiende a cerca de 17.000 peregrinos en el primer mes del Año Jubilar del Rocío (Huelva)

La Virgen del Rocío en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. - HERMANDAD MATRIZ DE LMONTE

ALMONTE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Año Jubilar del Rocío cumple su primer mes con cerca de 17.000 personas atendidas por la Oficina de Atención al Peregrino de la Hermandad Matriz de Almonte (Huelva). En estas primeras semanas de celebración jubilar, la Oficina ha atendido a numerosos grupos, principalmente de Andalucía, y ha expedido, además, cerca de 500 certificados de indulgencia plenaria.

Según ha indicado la hermandad en una nota de prensa, este primer balance recoge exclusivamente la actividad gestionada desde la propia Oficina. A ella se suma el flujo constante de visitantes y devotos que, de manera particular, acuden hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para encontrarse con la Virgen del Rocío durante su estancia de nueve meses en Almonte.

Cofradías, colegios, parroquias y otros grupos forman parte de los colectivos atendidos durante estas primeras semanas en la Oficina, reflejando la "intensa actividad, la diversidad de procedencias y los perfiles que está reuniendo en sus primeras cuatro semanas la celebración jubilar en torno a la Virgen".

A este flujo de peregrinaciones se suma desde el pasado fin de semana el inicio del calendario anual de peregrinaciones de las hermandades y asociaciones del Rocío. Estas se coordinan desde la Delegación de Peregrinaciones de la Hermandad Matriz, teniendo este curso como destino, no el Santuario marismeño, sino la parroquia almonteña.

Durante este Año Jubilar, los devotos pueden alcanzar la indulgencia plenaria peregrinando hasta la Virgen y rezando ante ella, además de cumplir las condiciones habituales establecidas por la Iglesia: recibir el sacramento de la confesión, participar en la eucaristía y comulgar, y rezar por las intenciones del Papa, desde una disposición sincera de conversión.

La Oficina de Atención al Peregrino expide el certificado de la indulgencia plenaria, un documento acreditativo que los fieles pueden conservar también como recuerdo de su peregrinación hasta las plantas de la Patrona de Almonte, durante el Año Jubilar del Rocío.

LA OFICINA DE ATENCIÓN AL PEREGRINO DEL ROCÍO

Durante la estancia de la Virgen en Almonte, la Oficina de Atención al Peregrino se encuentra ubicada en el Museo de la Villa, junto a la Sede Social de la Hermandad Matriz y a escasos metros de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la calle Sebastián Conde, número 8.

La oficina permanece abierta de miércoles a sábado, de 9,00 horas a 14,00 horas y de 17,00 horas a 20,00 horas, y los domingos, de 8,30 horas a 15,00 horas y de 17,00 horas a 20,00 horas. Para consultas y atención a peregrinos y grupos está disponible también el teléfono 620 428 425.