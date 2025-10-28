Los onubenses desafían a la lluvia y se manifiestan por la sanidad de Huelva: "O la metemos en la UCI o se nos va"

HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 2.500 onubenses, según la Policía Nacional, y 5.000 según Onusap, se han manifestado este martes para reivindicar una sanidad pública "digna y de calidad", en una movilización convocada por la asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad por los "problemas" y "carencias" sanitarias de Huelva y que se ha desarrollado desde la rotonda de los Bomberos y ha finalizado en la plaza de las Monjas.

En este contexto, el presidente de la asociación, Diego Mora, ha señalado que salen a la calle "por lo mismo" que llevan saliendo "siete años", porque "no han hecho nada". "Estamos pidiendo que abran el Hospital Materno Infantil, que el hospital crezca, que contraten gente. Y seguimos pidiendo lo mismo después de siete años, no hay nada más triste que eso", ha abundado. "El enfermo está muy grave y, o lo metemos ya en la UCI, lo intubamos y le ponemos tratamiento o se nos va", ha dicho.

Por ello, considera que la "crisis" de los cribados de cáncer de mama es "la punta del iceberg de una enfermedad que sufre el sistema de salud". "Los primeros que lo sufrimos fuimos nosotros, porque somos el paciente más débil, más debilitado de antes, más desnutrido. Por ello, los síntomas empezaron con Huelva y no hemos visto ninguna respuesta, hemos visto que el sistema se ha desbordado ya con los cribados", ha remarcado.

Así, el portavoz ha señalado que "ahora, a final de mes, se pierden cuatro anestesistas de golpe" porque "se sigue haciendo contrato mes a mes, a pesar de que llevamos 20 años denunciando que Huelva tiene que considerarse un sitio de difícil cobertura". "Pero lo curioso es que es la misma empresa --en referencia al Servicio Andaluz de Salud-- la que te hace la competencia porque se lo llevan a Sevilla", ha aseverado.

Por ello, se ha preguntado que "quién está al mando", ya que "se permiten quitar cuatro anestesistas, dejar esto bajo, para cubrir hospitales cuando nuestra lista de espera es cuatro veces la de Sevilla", por ello, ha asegurado que "no se puede entender". "La lista de espera de cirugía vascular son más de dos años en Huelva, pero en Sevilla son dos meses y, sin embargo, se llevan a los vasculares de aquí para cubrir huecos allí", ha criticado.

Por otro lado, Mora ha ironizado con la fechas dada para el Materno Infantil, "no hay quién se lo crea", porque "ha estado siete años con un proyecto encima de la mesa y se han dedicado a enredar". "En el fondo no creen en lo público y esperan que todas vayan a parir a las privadas y ahorrarse el Materno Infantil. Ahora lo que quieren es callarnos la boca con un proyecto recortado al 50 por ciento, que no piensa en nuestras necesidades futuras que se nos va a quedar pequeño, al igual que el Hospital Juan Ramón Jiménez. Muy poco ambicioso", ha insistido.

Asimismo, ha señalado que "tampoco" creen en que se vayan a ejecutar los chares, porque "el de Lepe, aún se está haciendo el acceso" pero es que el "de Aracena y el de Bollullos Par del Condado no han tenido movimiento en 15 años". "Y tenemos la experiencia de otras provincias donde los chares los están descapitalizando, ya que con la excusa de que no hay médicos, se están sacando especialidades de ellos. Entonces no tenemos ninguna confianza", ha apuntado.

Por todo ello, "aunque en Huelva ya se tenía claro", con la "crisis" de los cribados "toda España ha sido consciente de la situación de la sanidad en Andalucía", toda vez que ha cuestionado que "si han fallado los cribados, qué no estará pasando en otras especialidades, que tienen años de lista de espera".

"Esa enfermedad se llama privatización, falta de recursos, porque tenemos un gobierno que no cree en lo público. Por ello, la solución es salir a la calle hasta que nos escuchen, porque esto que hemos atravesado ahora es un punto de no retorno. Esto significa que el enfermo está muy grave y lo metemos ya en la UCI, lo intubamos y le ponemos tratamiento o se nos va", ha concluido.