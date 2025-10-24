Onusap convoca el 28 de octubre una nueva manifestación por los "problemas" y "carencias" sanitarias de Huelva

HUELVA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap) ha convocado a la ciudadanía de Huelva a una manifestación el día 28 de octubre, que partirá a las 17,30 horas de la rotonda de los Bomberos y finalizará en la Plaza de las Monjas, donde se leerá un manifiesto por los "problemas" y "carencias" de la provincia en materia sanitaria.

Según indica Onusap en un comunicado, la sanidad onubense "atraviesa un momento muy difícil", ya que, "lejos de mejorar, ha ido empeorando día a día". Lamenta la asociación que "son muchas las carencias estructurales que sufrimos en la provincia".

En este sentido, critica que los hospitales de Huelva "sufren una importante falta de medios tanto humanos como materiales; siguen sin construirse el Materno Infantil" ni los chares, "que aliviarían la carga asistencial de un Juan Ramón Jiménez, permanentemente saturado"; así como lamenta que "nos siguen faltando especialidades como Cirugía Torácica y Cirugía Pediátrica, mientras continúan bajo mínimos otras tan importantes y sensibles como las de Psiquiatría, Neurología o Cirugía Vascular".

De la misma manera, señala que "se observan cada vez más problemas en Oncología", en una provincia "con alto nivel de incidencia de cáncer" y que la Atención Primaria "continúa su declive y no se solucionan las listas de espera en pruebas diagnósticas, de especialidades y cirugías".

Desde Onusap subrayan que llevan "años denunciando todos estos problemas y reclamando soluciones que no llegan", toda vez que afirma que "resulta especialmente sangrante" la situación de los cribados del cáncer de mana. "Y es que estamos seguros de que si se hubiese atendido y puesto solución, al menos a algunas de las carencias denunciadas, estas mujeres, entre las que sabemos que hay también mujeres onubenses, no hubieran tenido que sufrir esta difícil situación".

"Los recursos que se están desviando hacia la sanidad privada son mucho más necesarios en nuestros hospitales, donde, además, cunden mucho más y llegan a más personas. Queremos una sanidad pública de calidad para Huelva, queremos dejar a nuestros hijos y nietos un buen sistema sanitario público, un sistema universal que no discrimine a nadie por su situación económica, algo hacia lo que ya nos estamos encaminando y a lo que hemos de poner remedio", remarca.

Al respecto, el presidente de Onusap, Diego Mora, ha apuntado que "la crisis actual en el sistema de cribado de cáncer de mama no es más que la consecuencia de lo que venimos denunciando hace tiempo: la falta de recursos, fundamentalmente humanos, que desangra a nuestro Servicio Andaluz de Salud".

"En Huelva, especialmente castigada, varias alarmas han saltado en los últimos años: la casi desaparición de la Unidad de Ictus, el reciente desmantelamiento del servicio de Cirugía Vascular o el conocimiento el último mes de febrero de 800 TAC pendientes en pacientes oncológicos. Todo ello ha provocado grandes movilizaciones sociales, sin que nuestras autoridades sanitarias hayan tomado cartas en el asunto y continuamos con una gestión negligente que permite contrataciones ridículas de personal, complaciendo órdenes de arriba", manifiesta Mora.

Finalmente, el presidente de Onusap lamenta que el hospital Juan Ramón Jiménez está "permanentemente saturado" y que "se le han amputado las posibilidades de crecer, ya que no se han construido ni el Materno-Infantil ni los chares necesarios".