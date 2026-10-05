El Otaku Weekend de Palos de la Frontera (Huelva) se consolida como "referente en Huelva"

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, durante su visita a la Otaku Weekend. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Tras el "éxito" de la segunda edición del Otaku Weekend de Palos de la Frontera (Huelva), la cita para los amantes del manga, el anime y los videojuegos se ha consolidado como la "referencia del mundo friki en la provincia de Huelva". Un gran intercambio cultural que ha conseguido "superar todas las cifras del pasado año".

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, una vez concluida la inauguración, a la que acudían la alcaldesa de la localidad, Milagros Romero, y el diputado provincial Juan Daniel Romero, comenzaban dos jornadas de "auténtica inmersión en la cultura japonesa". Todo ello con una extensa programación plagada de talleres, exhibiciones, concursos y juegos en los que podían participar todos los asistentes.

"Desde el Ayuntamiento estamos muy satisfechos con el éxito de esta segunda edición del Otaku Weekend. Es una oferta cultural que enriquece a nuestro pueblo, que nos permite acercar nuevas formas de expresión artística y cultural a nuestros vecinos y, además, atraer a visitantes de toda la provincia. Queremos que Palos de la Frontera siga siendo un municipio con una oferta cultural diversa, abierta a todos los públicos y capaz de generar espacios de encuentro como este", ha manifestado la alcaldesa.

Una experiencia a la que se sumaban 12 establecimientos especializados en el sector con expositores "repletos de color, fantasía y mucha creatividad". Un trabajo defendido por las principales asociaciones culturales onubenses de la materia y con el apoyo del consistorio palermo.