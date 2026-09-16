La Palma del Condado (Huelva) inicia este jueves su Feria de la Vendimia con Toñi Moreno como Capataz de Honor

Montaje de la portada de la feria. - AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La Palma del Condado (Huelva) inicia este jueves, 17 de septiembre, su Real Feria y Fiesta de la Vendimia del Condado, que se prolongará hasta el lunes 21 con una programación centrada en la gastronomía y la cultura vitivinícola local.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, uno de los actos centrales será la 65 edición de la Fiesta de la Vendimia, que se celebrará el sábado 19 en la Plaza de España y en la que se nombrará Capataz de Honor a la presentadora de televisión Toñi Moreno.

La inauguración oficial del recinto ferial tendrá lugar a las 22,00 horas del jueves con el encendido del alumbrado a cargo de la alcaldesa, Rocío Moreno, y la reina de las fiestas, Belén Cobo.

La regidora ha subrayado la trascendencia de una cita que pone "en valor la cultura del vino, respaldada por una de las denominaciones de origen con mayor solera de nuestro país", destacando el carácter histórico de una festividad cuyo origen se remonta a 1398, bajo el reinado de Enrique III.

El recinto contará con 26 casetas de acceso libre y una caseta municipal que albergará actuaciones como las de la chirigota 'Los Compay', Los Estanques y El Canijo de Jerez (viernes 18), además de un tributo a Camela (domingo 20).

Entre las medidas inclusivas y de servicios destacan el tramo sin música de 19,00 a 21,00 horas para personas con hipersensibilidad sensorial, el Día del Niño el lunes con atracciones a 2,50 euros, un dispositivo especial de seguridad y primeros auxilios, tren turístico y servicio de guardería. Las fiestas concluirán el lunes 21 a las 23,00 horas con un espectáculo de fuegos artificiales.