Palos de la Frontera (Huelva) dedica noviembre al teatro con una programación para todos los públicos

Teatro en Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) dará comienzo esta semana al Mes del Teatro, una iniciativa cultural que llenará de representaciones la Casa de la Cultura Vicente Aleixandre durante el mes de noviembre. Una propuesta con la que el consistorio quiere acercar las artes escénicas a vecinos de todas las edades y ofrecerles la oportunidad de disfrutar de diferentes obras de forma gratuita.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, las representaciones tendrán lugar todos los jueves, a las 18,00 horas, en el salón de actos de la Casa de la Cultura. La programación reúne distintas propuestas teatrales, desde grandes clásicos hasta obras más actuales, con el objetivo de llegar a todos los públicos.

En este sentido, la alcaldesa, Milagros Romero, ha animado a los palermos a acercarse a la Casa de la Cultura y disfrutar de las distintas obras que se han preparado para este mes, invitándolos a descubrir y disfrutar del teatro en directo. "Buscamos hacer la cultura accesible a todos nuestros vecinos, sin ningún coste. Solo tienen que adentrarse en este mundo y disfrutar de la rica oferta que les preparamos para cada ocasión".

El ciclo arrancará con una propuesta "muy especial", 'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla, que llegará de la mano de la compañía Viento Sur Teatro. Una representación dirigida al público adulto que permitirá al público disfrutar de uno de los grandes clásicos de la literatura española, una historia en la que se mezclan el amor, la seducción, la venganza y la muerte.

El programa continuará el jueves, 12 de noviembre, con 'Un cadáver inesperado', una obra pensada para disfrutar en familia. Por su parte, el 19 de noviembre será el turno de 'Los ojos de Sara', con la que se pondrá el broche final a esta programación.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento vuelve a poner de manifiesto la importancia de mantener una oferta cultural activa en el municipio. El teatro es una herramienta de entretenimiento, aprendizaje y expresión que permite compartir historias, despertar emociones y acercar diferentes realidades al público.

Además, el carácter gratuito de todas las representaciones facilita que cualquier vecino pueda participar, convirtiendo la Casa de la Cultura en un punto de encuentro para disfrutar del arte y la cultura. Un mes para abrir las puertas al teatro, compartir historias y demostrar que la cultura está al alcance de todos.

Con esta apuesta, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera "continúa fortaleciendo su agenda cultural y consolidando el papel del teatro como una de las expresiones artísticas más completas y enriquecedoras para la comunidad".