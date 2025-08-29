Palos (Huelva) cierra su oferta de talleres y cursos de verano compuesta por planes culturales, artísticos y de ocio

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha concluido su Plan de Verano compuesto por talleres y cursis culturales, artísticos y de ocio para "el disfrute de las vacaciones" de su ciudadanía con el objetivo de que "pequeños y mayores disfruten potenciado sus cualidades artísticas y de paso, hacer nuevos amigos en la mejor compañía".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento en una nota, en la que ha señalado que la concejalía de Educación y Juventud diseñó un plan para que los jóvenes palermos pudieran "disfrutar de una alternativa sana de ocio y formación durante la época estival". Una serie de talleres y cursos que mezcla "tradición, cultura y manualidades". Actividades para más de un centenar de alumnos dirigidas por "expertos en cada materia".

A lo largo de estas semanas, la oferta ha sido muy variada y para todos los públicos. Una experiencia que llega a su fin con una "gran clausura, muestra de todo lo aprendido" y entrega de diplomas de la mano de la alcaldesa, Milagros Romero.

A las puertas de la romería, son muchas las palermas "que han perfeccionado el bonito arte de las sevillanas" ya que "durante todo el verano, las alumnas han aprendido y mejorado sus pasos de este baile tan andaluz", de las misma manera que los alumnos 'Taller de Tamborilero', que ha creado "una cantera de pequeños que acompañan a la Virgen de los Milagros en cada celebración".

Los "más manitas" también han tenido su espacio en el 'Taller de Pintura, Manualidades y Reciclajes'. Unas jornadas artísticas en la que los pequeños han diseñado sus propias camisetas, reutilizando "de forma creativa" todo tipo de materiales.

Según la alcaldesa, el objetivo es "ofrecer alternativas para que los jóvenes de Palos puedan cultivar sus aficiones o descubrir nuevos hobbies durante el verano". "Además, se pretende dar una continuidad a los talleres municipales que tienen lugar durante el curso, probando nuevos talleres que dependiendo de la aceptación los implantamos regularmente a lo largo de todo el año", ha subrayado.

Entre la oferta de talleres destaca el de equitación, con clases semanales en las que se mezclan teoría y práctica "para formar a auténticos jinetes que pondrán en práctica todo lo aprendido esta misma romería". El próximo mes darán comienzo los Talleres Municipales que se desarrollarán a lo largo octubre a junio.