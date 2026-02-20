Palos (Huelva) emite un bando con motivo del centenario de Plus Ultra que destaca "la fuerza de la historia"

Archivo - Imagen de archivo de una conmemoración del vuelo del Plus Ultra. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA. - Archivo

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha emitido este jueves un bando para invitar a toda la ciudadanía a conmemorar el centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra, "un hito histórico que marcó la proyección internacional". El Consistorio apela a "la fuerza de la historia, la identidad y el espíritu de fraternidad" que "siempre ha caracterizado" a la localidad. Una celebración que se iniciarán el próximo 24 de febrero con la visita del rey Felipe VI.

De este modo, el Ayuntamiento, a través de este bando firmado por la alcaldesa, Milagros Romero, señala que el 24 de febrero de 2026 será una fecha que "quedará grabada para siempre en la memoria colectiva de nuestro pueblo", puesto que se conmemorarán los cien años de la partida del hidroavión Plus Ultra desde el puerto del municipio, "una gesta que proyectó el nombre de Palos de la Frontera al mundo" y que recuerda, "un siglo después, la fuerza de nuestra historia y de nuestra identidad".

En este sentido, según continúa el bando, con motivo de esta celebración tan señalada, la localidad tendrá el alto honor de recibir la visita del su Majestad el rey Felipe VI, quien presidirá los actos conmemorativos del Centenario. "Su presencia constituye un reconocimiento excepcional a Palos de la Frontera, a su papel en la historia de España y a su permanente vocación de encuentro entre pueblos y culturas", continúa el texto.

"Será un día para sentirnos orgullosos de nuestro pasado, para compartirlo con quienes nos visitan y para demostrar, una vez más, que nuestro pueblo sabe estar a la altura de su historia", prosigue.

Por ello, el Ayuntamiento ha subrayado que la participación de los vecinos es "esencial" para que este centenario "tenga el significado que merece y para que la visita de Su Majestad sea recordada como un momento de unión y emoción colectiva".

El Consistorio palermo indica, además, que en este día "tan señalado", recibirán la visita de representantes de la ciudad argentina de Luján y a su alcalde, Leonardo Boto. "Con ellos formalizaremos un hermanamiento que une la cuna del vuelo del Plus Ultra, con el hogar donde descansa nuestro querido avión, sellando una amistad que cruza el océano", indica.

"Desde el Ayuntamiento deseamos que esta jornada sea vivida como lo que realmente es: una gran celebración de todo un pueblo. Por ello, os animo a acompañarnos en esta jornada histórica, a vivirla con ilusión y a ser protagonistas de un acontecimiento que simboliza el espíritu del Plus Ultra, ese afán de superación y fraternidad que sigue definiendo a nuestro pueblo cien años después", remarca la alcaldesa en el bando.