El Parlamento aprueba garantizar el futuro de la cooperativa corchera de Berrocal tras el incendio de Niebla (Huelva)

Archivo - Entorno desolado por el incendio de Niebla en Berrocal. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles una proposición no de ley de Por Andalucía en la que exige a la Junta un plan extraordinario para articular medidas urgentes que garanticen la viabilidad y el futuro de la cooperativa corchera de Berrocal (Huelva), gravemente afectada tras el devastador incendio forestal de Niebla registrado este pasado verano.

La iniciativa, debatida en la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, ha salido adelante tras la integración de enmiendas del Grupo Popular, logrando el consenso de la Cámara en sus puntos principales.

Durante la defensa de la PNL, el portavoz de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, ha advertido de las "devastadoras" consecuencias económicas y sociales que ha sufrido Berrocal, una localidad que ya en 2004 vio arrasado su término municipal y que 22 años después vuelve a enfrentarse a una tragedia idéntica. "En este país se rescatan los bancos muy alegremente y nosotros entendemos que también hay que rescatar a la gente y rescatar a los pueblos", ha aseverado.

Sánchez Rufo ha recordado que la cooperativa de Berrocal --que cuenta con unos 240 socios y gestionaba 9.500 hectáreas-- ha visto reducida drásticamente su producción histórica: si antes de 2004 extraía 330.000 kilos de corcho y tras aquel siniestro cayó a una media de 90.000 kilos, tras el fuego de este verano "se reduce prácticamente a la nada" por la falta de suministro.

Por ello, el parlamentario ha reclamado la puesta en marcha de un plan extraordinario, la cesión temporal de corcho procedente de montes públicos o de acuerdos con privados, y la articulación de programas de formación y modernización productiva.

Asimismo, ha planteado convertir a Berrocal en un centro piloto de investigación sobre la recuperación de montes y masa forestal. "O se le ayuda o el pueblo muere, y cuando muere un pueblo muere algo muy grande en esta tierra", ha enfatizado, aceptando las enmiendas del PP para primar "el compromiso claro con los vecinos por encima del texto original".

Tras el debate y la retirada del punto cuarto por cuestiones de encuadre competencial, la Proposición No de Ley ha alcanzado el acuerdo unánime de la Comisión --PP, Vox, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía-- en sus puntos principales --incluyendo la elaboración del plan extraordinario, la garantía del suministro de materia prima y la puesta en marcha de planes de restauración e investigación--.

Solo se han dado abstenciones puntuales en alguno de sus apartados finales, quedando así ratificado el respaldo parlamentario a la continuidad de la cooperativa y al municipio de Berrocal.

EL PP DESTACA LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PIDE UNIDAD

Por su parte, el PP ha trasladado la "conmoción" vivida en la comarca tras el incendio y ha pedido "rigor" a los grupos para "no generar falsas expectativas ni hacer un uso partidista de la tragedia".

El parlamentario ha puesto en valor la "inmediata actuación" de la Junta de Andalucía, recordando el despliegue de más de 1.100 profesionales durante la emergencia y la puesta en marcha de obras de restauración por valor de 3,6 millones de euros con fondos propios, "sumados a más de siete millones en actuaciones en cauces".

El PP ha defendido la búsqueda de fórmulas dentro de la legalidad que aseguren el suministro de corcho a la cooperativa y la creación de una mesa de seguimiento tripartita integrada por la Junta, el Ayuntamiento de Berrocal y el consejo rector de la entidad.

Tras recordar que la Junta ha pedido formalmente al Gobierno central que asuma el 50% de la factura de la restauración, ha apelado a la unidad política: "Hoy no debe haber colores políticos; tenemos que trabajar juntos para que Berrocal vuelva a tener futuro y un monte recuperado".

ARGUMENTACIONES DE LOS GRUPOS

Por su parte, Adelante Andalucía ha mostrado su "rotundo" apoyo a la iniciativa al subrayar que Berrocal necesita "renacer de sus cenizas" con planificación y compromisos "reales" que superen las "promesas tardías". Mora ha remarcado la necesidad de habilitar un plan de recuperación de las infraestructuras de la propia cooperativa --como sus calderas-- y un plan de empleo especializado.

Para fijar esa mano de obra en el municipio, la parlamentaria ha urgido a la Junta de Andalucía a intervenir en la adquisición de suelo público para la construcción de vivienda social, alertando del problema de despoblación.

Igualmente, ha abogado por crear en el municipio un centro de referencia e investigación sobre la adaptación del corcho al cambio climático y por promover la industria de transformación en la comunidad: "Andalucía no puede quedarse siempre como una simple fuente de recursos naturales para que la riqueza y la transformación se las lleven otros".

De otro lado, Vox ha confirmado el voto favorable de su formación a las medidas directas de apoyo a la cooperativa fundada en 1976 y a las familias que viven del monte, recalcando que "no se puede permitir el cierre de la última cooperativa corchera de Andalucía".

Sin embargo, ha rechazado el "relato hipócrita" de las fuerzas de izquierda, a las que ha culpado de promover políticas ambientales, el Pacto Verde y la Agenda 2030 que "han convertido el monte en un polvorín". La parlamentaria ha denunciado la "falta de limpieza, cortafuegos y aprovechamiento silvopastoral", afirmando que "el abandono del campo es lo que convierte un fuego en una catástrofe de miles de hectáreas".

EL PSOE EXIGE HECHOS Y PRESUPUESTO A LA JUNTA

El PSOE ha puesto de relieve que el alcornocal es "la identidad y el sustento de generaciones" en la comarca de la Cuenca Minera, incidiendo en que el fuego "no solo deja pérdidas forestales, sino un riesgo real de destrucción total del tejido social y laboral". "El monte tardará años en recuperarse, pero las familias y la cooperativa necesitan soluciones inmediatas", ha recalcado.

Por ello, los socialistas han pedido a la Junta de Andalucía que sus compromisos se traduzcan en "hechos, partidas presupuestarias reales y soluciones concretas", alejadas del "marketing político y las fotos institucionales".

En este sentido, reclaman más recursos para el dispositivo Infoca en materia de prevención invernal, así como la agilización de autorizaciones y ayudas transitorias para garantizar materia prima a los trabajadores mientras los árboles vuelven a ser productivos.