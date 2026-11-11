El paso de la borrasca 'Charles' por Huelva se salda sin daños personales y con incidencias leves

Varias personas intentan protegerse del viento producido por el temporal Charles. - Nacho Frade - Europa Press

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Charles' por Huelva se ha saldado sin daños personales y con incidencias de carácter leve. Así lo han trasladado los responsables del dispositivo especial de emergencias --integrado por Bomberos, Policía Local y Protección Civil--- que ha permanecido activo para atender los avisos provocados por las lluvias y las fuertes rachas de viento.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Alfonso Castro, y a los servicios de emergencias, encabezados por el director de SEIS, Policía Local y Protección Civil, Lorenzo Julián; y el responsable de Protección Civil, Manuel Romero, ha recorrido durante la tarde diversos puntos del municipio para supervisar la situación, con especial atención a las zonas bajas y a los enclaves propensos a inundaciones, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Tras el paso de la fase "más preocupante" del temporal, Miranda ha destacado que la ciudad "ha respondido muy bien gracias a las medidas preventivas adoptadas", al tiempo que ha agradecido la labor de Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Aguas de Huelva e Infraestructuras.

"De momento la situación es mejor de lo esperado, pero mantendremos activo el Plan de Emergencias Municipal hasta este lunes para resolver cualquier incidencia", ha explicado la regidora. Miranda ha instado a la ciudadanía a mantener la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de arbolado, cornisas y elementos con riesgo de desprendimiento.

Entre los avisos gestionados por el operativo destacan la caída de cinco ramas con daños en tres vehículos, la retirada de dos árboles por riesgo de desplome en la calle Marchena Colombo y la fijación de una chapa de cornisa en el Cabezo de La Joya. Asimismo, los efectivos han intervenido en una vivienda anegada en la avenida Pablo Ruiz Picasso por deficiencias de la propia edificación y han procedido a realizar cortes temporales de tráfico en el Paseo Marítimo y en la avenida Manuel Siurot por la acumulación de agua en la calzada.

En el ámbito social, los servicios de emergencias han asistido a dos personas sin hogar para ofrecerles alojamiento temporal ante el temporal. El dispositivo municipal ha contado, además de las dotaciones de Bomberos y Policía Local, con la participación de 13 voluntarios de Protección Civil y cuatro vehículos de apoyo.

El Plan de Emergencias Municipal permanece en situación operativa 1 y continuará activado de manera preventiva hasta las 8,00 horas de mañana. Asimismo, el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) permanece vigente hasta la medianoche, por lo que el Ayuntamiento ha insistido en la importancia de mantener la prudencia durante las próximas horas.

Desde el Consistorio han recomendado evitar desplazamientos innecesarios, extremar las precauciones en los desplazamientos que sean imprescindibles y mantenerse atentos a la información y recomendaciones difundidas a través de los canales oficiales. El Ayuntamiento ha recordado que, aunque la situación está evolucionando mejor de lo esperado, es necesario mantener la vigilancia y la colaboración ciudadana mientras continúe activo el episodio meteorológico adverso.