Paulina García recibirá el Premio Ciudad de Huelva en la edición 52 del Festival de Cine Iberoamericano

La actriz Paulina García. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz chilena Paulina García recibirá el Premio Ciudad de Huelva, máximo galardón honorífico del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, en su quincuagésima segunda edición, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre. El certamen distinguirá una sólida trayectoria en el audiovisual iberoamericano, marcada por "la sensibilidad interpretativa, la versatilidad y el reconocimiento internacional".

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, su consagración internacional llegó con 'Gloria', de Sebastián Lelio, por la que recibió el Oso de Plata a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Su interpretación le brindó también el Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina en la primera edición de estos galardones, celebrada en 2014. Ambos reconocimientos situaron su trabajo entre "los grandes referentes interpretativos del cine iberoamericano y mundial".

Entre los títulos protagonizados por Paulina García destacan 'La novia del desierto', de Cecilia Atán y Valeria Pivato, 'Algunas bestias', de Jorge Riquelme, 'Los 33', de Patricia Riggen, 'Horizonte', de César Augusto Acevedo, y 'Little Men', de Ira Sachs. Este último papel le valió una nominación a los Independent Spirit Awards como Mejor Actriz de Reparto en 2017.

Su trayectoria incluye asimismo 'Las analfabetas', de Moisés Sepúlveda; 'La cordillera', de Santiago Mitre; y 'Mis hermanos sueñan despiertos', de Claudia Huaiquimilla; o trabajos más recientes como 'Querido trópico' (2024), de Ana Endara, y 'Amor es un monstruo', de Neto Villalobos, estrenada en el último festival de cine de Toronto.

En series ha participado en producciones exitosas como 'Narcos', de Netflix; 'Matar al padre', de Movistar+; 'Cárcel de mujeres', y 'Now and Then', ampliando su presencia en la ficción chilena e internacional. Este 2026, Paulina García estrena dos series, 'Alguien tiene que saber', en Netflix, y 'Catedrales', en Prime Video, que ha sido una de las series más vistas del año.

PAULINA GARCÍA REGRESA A HUELVA

El Premio Ciudad de Huelva supone un nuevo encuentro del certamen onubense con una intérprete que ya forma parte de la historia de su palmarés. Durante la edición 43, de 2017, Paulina García obtuvo el Colón de Plata a la Mejor Actriz por 'La novia del desierto', dirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato. La película conquistó también el Colón de Oro a la Mejor Película de aquella edición.

La vinculación de Paulina García con esta quincuagésima segunda edición del Festival se extiende también a la programación de su Sección Oficial a Concurso, en la que participa con 'Las flores de Julia', de Cris Tapia Marchiori, y 'La vida es', de Lorena Villarreal.

Con este reconocimiento, Paulina García se incorpora a una prestigiosa nómina de profesionales distinguidos con el Premio Ciudad de Huelva, entre ellos Jose Coronado, Cecilia Suárez, Nathalie Poza, Fernando Trueba, Pilar Castro, Fernando Tejero, Eduard Fernández, Alberto Rodríguez, Juana Acosta, Francisco J. Lombardi, Kiti Mánver, Darío Grandinetti o Jorge Perugorría.